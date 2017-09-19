Faaliyetlerini Lenovo çatısı altında sürdüren Motorola, modüler aksesuarlarıyla dikkat çeken Moto Z serisinide yeni dönemin açılışını Moto Z2 Play ile yapmıştı. Haziran ayının başında tanıtılan Z2 Play, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Moto Mod’ları desteklemesinin yanı sıra beraberinde yeni Mod’lar da getirmişti. Yeni modüler aksesuarlarla birlikte görücüye çıkan Z2 Play’e sizler için hızlı bir bakış attık.

Z2 Play, ilk bakışta geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Z Play ile aynı hatlara sahip bir telefon gibi görünüyor. Ancak biraz daha yakından bakıldığında Z2 Play’in biraz daha ince ve hafif bir telefon olduğu anlaşılıyor. Bu değişimin 3510 mAh kapasiteli pilin yerini 3000 mAh kapasiteli bir pile bırakmasından kaynaklandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Ancak bu ağırlık değişikliği dışında telefonun dış görünümünde bir değişiklik göze çarpmıyor. Arka panelin alt kısmında yine Moto Mod’ların cihaza takılmasını sağlayan bir alan bulunuyor. Arka panelde yukarıya çıkıldığında orta bölümde Motorola logosu ve onun biraz üzerinde de kamera kurulumu bulunuyor. Kamera kurulumunun cihazın kasasının geneline kıyasla bir hayli çıkıntılı olması gözden kaçmıyor.

Telefonun üst kenarında nano SIM ve microSD kart tepsisini barındıran yuva yer alıyor. Bu tepsi özel iğnenin yardımıyla açılıyor. Alt kenarın ortasında ise USB-C girişi bulunuyor. Z2 Play’in pili bu giriş üzerinden bulunuyor. 3.5 mm. kulaklık jakı da Z2 Play’in alt kenarının diğer sakinleri arasında yer alıyor.

Z2 Play’in sol kenarı boş bırakılmış. Sağ kenarda ise güç butonu ve ses kontrol tuşları yer alıyor. Telefon sağ elde tutulurken sağ kenara yerleştirilen tuşlara ve butona baş parmakla rahatlıkla basılabiliyor. Telefonun ele iyi oturması, bu konuda ciddi bir kolaylık sağlıyor.

Yazılım kısmına baktığımızda ise Motorola’nın Moto serisindeki diğer telefonlarda yerleştiği çizgiden sapmadığı görülüyor. Kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkan telefon, saf Android’e oldukça yakın bir deneyim sunuyor. Google uygulamalarının varsayılan çözüm olarak sunulduğu telefonun uygulama menüsünde yine alfabetik düzen görülüyor. En sık kullanılan uygulamalar ekranın üst kısmına yerleştiriliyor. Arama çubuğu ise aranan uygulamaya hızlı biçimde ulaşmayı sağlıyor. Moto Z2 Play’de menü sayfaları arasında geçişler oldukça hızlı. Uygulamalar başlatılırken de bir takılma gözlenmiyor. Buna ek olarak; parmak izi tarayıcısı, tıpkı Moto G5’te olduğu gibi, telefonda gezinme konusunda izleme dörtgenine benzer biçimde kullanılabiliyor.

Moto Mod’lar Moto Z2 Play deneyiminde de önemli bir yer tutuyor. Geçtiğimiz yıl duyurduğu Mod’ların bazılarını yenileyen Motorola, kullanıcılarına iki yeni seçenek de sunuyor. Bunlardan birisi, Z2 Play’i bir taşınabilir oyun konsoluna dönüştüren Moto Game Pad. Çift kontrol paneli ve dört düğmesi bulunan GamePad, 1035 mAh kapasiteli dahili bir pil de taşıyor. Bir diğer yeni Mod olan Moto 360 kamera ise Z2 Play ile 4K çözünürlüklü 360 derece videoların çekilmesinin önünü açıyor.

Moto Z2 Play Ön İnceleme 1 of 17

Moto Z2 Play 2 bin 299 TL karşılığında satılacak

Moto Z2 Play, 2 bin 299 TL’lik fiyat etiketiyle Türkiye’de raflardaki yerini alacak. Akıllı telefona dair daha fazla detayı, kapsamlı bir incelemeyle mümkün olan en kısa zamanda sizlere ulaştırmayı umuyoruz.