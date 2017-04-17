Moto Z Play önümüzdeki dönemde Android 7.1.1 güncellemesini alabilir

Android telefon güncellemeleri konusunda kesin bir şey söylemek pek kolay olmuyor. Yeni ve desteklenen telefonların güncellemeleri bile aniden kesilebiliyor. Ancak Moto Z Play sahipleri için böyle bir durum söz konusu olmayacak gibi görünüyor. Motorola cephesinden gelen açıklamada, telefonun Android 7.1.1 güncellemesini alacağı doğrulandı. Güncellemenin dağıtılacağı zaman konusunda kesin bir zaman verilmedi.

Z Play, amiral gemisi Moto Z’nin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Lenovo ve Motorola’nın büyük önem verdiği Moto Mods isimli aksesuarları da destekleyen telefon, kutusundan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle çıkmıştı. Telefon geçtiğimiz ay Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı. Ancak gelen bilgiler, tıpkı Nougat gibi, Z Play’in de yolculuğunun devam edeceğini gösteriyor.

Bu bilginin kaynağı ise oldukça ilginç. Motorola Mobility’nin Hindistan ofisinde görevli bir müşteri temsilcisi Z Play’in de Android 7.1.1 Nougat güncellemesini alacağını belirtti. Temsilci kesin bir tarih vermekten kaçındı. Ancak Motorola temsilcisine yanlış bilgi aktarılmış olması veya Motorola’nın son anda fikir değiştirmesi muhtemel görünüyor. Moto Z Play’in henüz bir yıllık bir telefon olduğu göz önüne alınınca güncellemelerinin kesilmesi kulağa çok mantıklı gelmiyor.

Moto Z Play Android 7.1.1 ile faydalı özelliklere kavuşacak

7.1.1 Nougat serisi için küçük bir güncelleme olarak nitelenebilir. Yine de, güncelleme bazı ilginç özellikleri beraberinde getiriyor. Örneğin, Pixel Launcher’a 3D Touch’a benzeyen Uygulama Kısayolları özelliği ekleniyor. Mavi ışık modu ve donanıma bağlı olarak sunulan parmak izi hareket ve Daydream VR desteklemeleri güncellemenin getirdikleri arasında bulunuyor.