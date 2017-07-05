Moto X4 sızıntısı çift arka kamera ve kavisli ekranı gözler önüne seriyor

Moto X4 ile ilgili sızıntı ve dedikodular, akıllı telefon resmen tanıtılana kadar sıklıkla gündemde yer bulacak gibi görünüyor. Akıllı telefonun muhtemel çıkış tarihine dair dedikodular, uzun süredir etrafta dolaşıyordu. Ünlü duyumcu Evan Blass, bu dedikoduların yanına şimdi de cihaza ait olduğu söylenen bir fotoğrafı ekledi.

Blass tarafından paylaşan fotoğrafta X4’ün altın renkli versiyonu görülüyor. Çift arka kamera iddialarını doğrulayan fotoğraf, telefonun kavisli ekranını da gözler önüne seriyor. Ekranın altındaki tuşun aynı zamanda parmak izi tarayıcısı işlevi görmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu tarayıcının hareketleri algılayabileceği de söylentiler arasında yer alıyor.

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Alüminyum kasalı X4’ün orta segmente yönelik bir telefon olması öngörülüyor. İddia edilen özellik listesi de bu öngörüyü doğruluyor. 2.2 GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanının eşlik etmesi bekleniyor. MicroSD kart ile bu alanı genişletmenin mümkün olduğu da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Happy X4th of July pic.twitter.com/a03dq1XvIc — Evan Blass (@evleaks) July 4, 2017

Akıllı telefonun suya dayanıklı kasası sayesinde 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Arka kamera kurulumundaki 12 ve 8 megapiksel çözünürlüklü lenslere cihazın önünde 16 megapiksel çözünürlüklü kameranın eşlik etmesi bekleniyor. Full HD ekran ve 3000 mAh kapasiteli pil de X4’ün diğer özellikleri arasında sayılıyor.

Moto X4 kasım ayının sonunda satışa sunulabilir

Lenovo’nun telefonu yılın son çeyreğinde piyasaya süreceğine dair haberler daha önce gündeme gelmişti. Şirketin telefonu ABD’de Şükran Günü’nün hemen ertesinde “Kara Cuma” olarak anılan günde piyasaya çıkaracağı söyleniyor. Söz konusu tarih de 24 Kasıma tekabül ediyor.