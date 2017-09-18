Lenovo’nun çatısı altındaki Motorola, popüler akıllı telefonu Moto G4’ün yeni Android güncellemelerini alacağını ve bunun mümkün olduğunca kısa sürede gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Ancak en güncel Android sürümü, bu sözün yerine getirilemeyeceğini gösteriyor. Görünüşe göre, Moto G4 Android Oreo güncellemesini almayacak.

Lenovo’dan önce Google’ın kontrolünde olan Motorola, saf Android deneyimine bağlı kalan birkaç üreticiden biri olmuştu. Bu da Motorola markalı akıllı telefonların Android güncellemelerini hızlı biçimde almasını sağlamıştı. Motorola Lenovo tarafından satın alındığında ise Lenovo’nun Motorola’nın kültürünü değiştireceğinden endişe edilmişti. Resmi markanın Motorola’dan “Moto”ya indirilmeye çalışılması da bu yönde bir hamle olarak değerlendirilmişti.

Motorola’da bazı değişiklikler olsa da, bunun faturasını tamamen Lenovo’ya çıkarmak pek de adil bir davranış olmayacaktır. Portföyünde 12’ye yakın telefon bulunan şirket, güncellemeler konusunda iş yükünden kurtulmak istemiş gibi görünüyor. Yakın gelecekte Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak cihazlarının listesini bir blog yazısıyla açıklayan Motorola’nın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü telefonlardan bazılarını liste dışı bırakması gözden kaçmadı.

Moto G4 Android Oreo güncellemesi listesinden çıkarıldı

Motorola daha önce hem Moto G4’ün hem de Moto G4 Plus’ın Android N ve O güncellemelerini alacağını açıklamıştı. Dolayısıyla yeni duyuru biraz daha büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandı. Motorola’nın Moto G4 Android Oreo güncellemesiyle ilgili yapılan değişikliğe ilişkin bilgi vermemesi de hayal kırıklığını artırdı.

Motorola Moto G4 Android Oreo güncellemesinin akıbetiyle ilgili bilgi vermek yerine, ürün sayfasında değişikliğe gitmeyi ve Android O referanslarını sayfadan kaldırmayı tercih etti. Şirketin bu hamlesiyle Moto G5 ve G5 Plus satışlarını artırmayı amaçladığını söylemek yanlış olmayacaktır.