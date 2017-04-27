Lenovo’nun giriş seviyesinde konumlanacak yeni Moto E serisi telefonlar üzerinde çalıştığına dair haberler bir süre önce gündeme gelmişti. Moto E4 ve E4 Plus adını taşıması beklenen telefonlara ait olduğu söylenen özellikler internete sızdı.

Her iki telefonun da kutusundan Android 7.1 işletim sistemiyle çıkması bekleniyor. E4’ün geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Moto E3’ten pek farklı olmayacağı söyleniyor. Telefonda HD çözünürlüklü 5 inç ekran ve 2800 mAh kapasiteli pilin bulunacağı iddia ediliyor. Bellek kapasitesi ve dahili depolama alanı ise artacak gibi görünüyor. Moto E3’te 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunuyordu. E4’te ise işlemciye 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanının eşlik etmesi bekleniyor. Telefonun arkasında 8 megapiksel, önünde ise 5 megapiksel çözünürlüklü bir kameranın bulunacağı belirtildi.

Moto E4 Plus da ilginç özelliklere sahip olacağa benziyor. 720p çözünürlüklü 5.5 inç ekrana 5000 mAh kapasiteli pilin eşlik etmesi bekleniyor. RAM konusunda ise kullanıcılara 2 ve 3 GB olmak üzere iki farklı seçeneğin sunulacağı söyleniyor. Tıpkı E4 gibi, E4 Plus’ta da 16 GB dahili depolama alanı bulunacak. 13 megapiksel çözünürlüklü arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamera da telefonun diğer muhtemel özellikleri arasında yer alıyor.

Moto E4 ve E4 Plus aynı işlemciyi barındıracak

Lenovo’nun giriş seviyesi için hazırladığı iki yeni telefonda da dört çekirdekli 1.3 GHz MediaTek MT6737M işlemcinin bulunması bekleniyor. Telefonların Avrupa’da sırasıyla 150 ve 190 avro karşılığında satılacağı söyleniyor.