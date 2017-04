Lenovo’nun çatısı altındaki Motorola için işlerin dalgalı bir seyir izlediği söylenebilir. Moto G ve E serileri uygun fiyatlı telefon pazarında kayda değer bir ilgi görse de, mobil biriminin performansı Lenovo’nun genel performansını aşağıya çekiyor. VentureBeat’te paylaşılan bir sızıntıya göre, Lenovo akıllı telefon pazarında başarılı olduğu alana biraz daha odaklanacak gibi görünüyor. Şirketin Moto C serisi telefonlarıyla fiyat çıtasını biraz daha aşağıya çekeceği söyleniyor.

Standart modele, Moto C Plus adını taşıyan bir modelin daha eşlik etmesi bekleniyor. Her iki modelin de yeni akıllı telefon kullanıcılarını hedefleyeceği ve saf Android 7.0 Nougat deneyimine yakın olmanın dışında bir şey vadetmeyeceği söyleniyor. Hem C de hem de C Plus’ta 5 inç büyüklüğünde ekranların bulunacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla “Plus” etiketi daha büyük bir ekrandan ziyade daha gelişmiş özellikleri tanımladığı söyleniyor.

C Plus’ın ekranının 720p çözünürlüğe sahip olacağı iddia ediliyor. 64-bit, dört çekirdekli 1.3 GHz işlemci ve 4G LTE desteği de telefonun özellikleri arasında sayılıyor. Standart modelde ise ekran çözünürlüğünün 480p olacağı söyleniyor. Bu modelin gelişmekte olan pazarlara yönelik olarak 3G bağlantı desteğine sahip bir versiyonunun da hazırlandığı konuşuluyor. C’de 1 GB RAM’in bulunması, C Plus’ta ise bölgeye bağlı olarak 1 ve 2 GB RAM seçeneklerinin sunulması bekleniyor. 8 veya 16 GB kapasiteli dahili depolama alanının ise microSD kart desteğiyle büyütüleceği söyleniyor.

Moto C serisinin çıkışı için bir tarih işaret edilmiş değil

Standart modelin arkasında 5 megapiksel çözünürlüklü bir kameranın bulunacağı, ancak sadece 4G versiyonunda kameranın otomatik odaklama özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Hem C’de hem de C Plus’ta 2 megapiksel çözünürlüklü ön kameraların bulunması, ancak C Plus’ta arka kamera çözünürlüğünün 8 megapiksele çıkması bekleniyor. Moto C’nin 2350 mAh, C Plus’ın ise 4000 mAh kapasiteli pil taşıyacağı belirtiliyor. Siyah, beyaz, altın rengi ve kırmızı renk seçenekleriyle raflarda yerini alacak telefonlar için henüz bir çıkış tarihi işaret edilmiş değil.