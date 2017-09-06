Çevrim içi takvim uygulamaları fazlasıyla kullanışlı olsa da, randevuları eski usül bir planlayıcıya kaydetmenin verdiği hazzı veremeyebiliyor. İnternet çağının nimetlerinden yararlanırken kağıt ve kalem kullanabilmek pek çok kişinin istekleri arasında yer alıyor. Bu isteği dikkate alan Moleskine, bağlı yazı setlerinin arasına yeni bir ürün daha ekledi. Moleskine Smart Planner kullanıcıların elleriyle yazdıkları takvim girişlerini buluta aktarıyor.

Smart Planner’a yazılan randevular, Google Takvim’e aktarılıyor. Randevu defteri, Apple iCloud ve Microsoft Outlook ile de eş zamanlanıyor.

Livescribe kalemle birlikte gelen Smart Planner’ın sensör uyumlu sayfaları, randevuları takvimlerin uygun bölümlerine işliyor. Kullanıcılar zaman ve konuyu yazdığı sürece randevular buluta aktarılıyor. Bu sayede bilgisayar ve akıllı telefon üzerinden randevuları kontrol etmek mümkün oluyor.

Moleskine Smart Planner 12 Eylül’de satışa sunulacak

Smart Planner, 12 Eylül itibarıyla tüm dünyada satışa sunulacak. Akıllı düzenleyicinin fiyat etiketinde 199 dolar yazacak. Sadece düzenleyici almak içinse 29 dolar ödemek gerekecek. Smart Planner, Moleskine tutkunlarının dijital çağa uyum sağlamasına yardımcı olacak araçlardan biri olarak göze çarpıyor.