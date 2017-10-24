Misfit Vapor akıllı saat 31 Ekim’de raflardaki yerini alacak

Misfit Vapor akıllı saat, yılın ilk günlerinde CES 2017’de tanıtılmıştı. Ağustos ayında saatinin ekim ayında piyasaya çıkacağını duyuran Misfit, bu sözünü kıyısından köşesinden de olsa tutmayı başarıyor. Şirketten yapılan açıklamada Vapor’ın 31 Ekim’de satışa sunulacağı belirtildi.

Misfit daha öncesinde geliştirdiği fitness takip cihazlarıyla adından söz ettirmişti. Vapor ise şirketin ilk tam teşekküllü akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Misfit akıllı saatini geçtiğimiz yaz içinde piyasaya sürmeyi planlasa da, daha sonra bu tarihi ileriye atmak zorunda kalmıştı.

Android Wear 2.0 işletim sistemiyle çalışan Vapor, 1.39 inç yuvarlak AMOLED ekrana sahip. Akıllı saatin kalbinde Qualcomm Snapdragon Wear 2100 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM eşlik ediyor. Bluetooth, Wi-Fi ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık da akıllı saatin özellikleri arasında bulunuyor. Google Assistant desteği de bulunan Vapor’a sahip olmak isteyenlerin 199.99 dolar ödemesi gerekecek.

Misfit Vapor Fitbit’in hayal kırıklığına uğrattıklarına hitap edebilir

Misfit’in akıllı saatinin hedef kitlesinin kimler olacağını kestirmek ise pek kolay değil. Çok sayıda moda şirketi, Google ile işbirliğine giderek tasarımdaki uzmanlıklarını akıllı saatlere taşıyor. Misfit Vapor, Fitbit’in kare ekranlı ilk akıllı saatinin hayal kırıklığına uğrattığı kişiler için bir alternatif olabilir.