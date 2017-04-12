Misfit Flare ile sade bir hareket takipçisi arayanları hedefliyor

Misfit Flare adını taşıyan yeni hareket takip bilekliğiyle zindeliğini kafasını karıştırmadan izlemeyi isteyenlere ulaşmayı amaçlıyor. Yurt dışı satış fiyatı 60 dolar olarak belirlenen Flare ile atılan adım sayısı, kat edilen mesafe, yakılan kalori miktarı ve uyku kalitesi takip edilebiliyor. Bunlara ek olarak, dokunma uyumlu ekranı üzerinden çalan müziği durdurmak veya tekrar başlatmanın da bulunduğu çeşitli işlemler gerçekleştirilebiliyor. Flare’de çağrı ve arama bildirimi, hareket hatırlatma gibi özellikler ise bulunmuyor.

Flare’in fiyat bandında fazla ürünün bulunmaması da bir avantaj olarak nitelenebilir. Fitbit, orijinal Flex’i yurt dışında 80 dolar karşılığında satıyor. Aşağıya doğru inildiğinde ise 35 dolar karşılığında satılan Xiaomi Mi Band 2 ve 47 dolarlık Withings Go ve Jawbone Up 2 gibi seçenekler göze çarpıyor. Misfit, fiyat etiketinde 30 dolar yazan Flash’ın satışını ise daha önce durdurmuştu.

Flare de Misfit’in diğer modelleri gibi suya dayanıklı. Ancak yüzücülerin yüzme takibi özelliklerinin kilidini açmak adına ekstra olarak 10 dolar daha ödemesi gerekiyor. 3 eksenli ivmeölçer, tek beyaz LED, Bluetooth 4.1 ve kapasitif dokunma sensörü Flare’in bileşenleri arasında bulunuyor. Kapasitif dokunma sensörü, telefonun bataryasını kontrol etmek, bağlı cihazlarda müziği başlatmak veya evdeki diğer cihazların yönetimi için kullanılabiliyor.

Misfit Flare alüminyum kasası ve kristal yüzüyle dikkat çekiyor

Saat üreticisi Fossil’in sahibi olduğu Misfit’in diğer ürünleri gibi, Flare de oldukça şık görünüyor. Egzersiz takip cihazı alüminyum kasası ve kristal yüzüyle dikkat çekiyor.