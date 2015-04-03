Akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarlarda bulunan içerikleri oynatmak veya bu cihazların ekran görüntüsünü yansıtmak için büyük ekranlı monitörler veya televizyonlar daha fazla kullanılır oldu. Üstelik kullanıcılar giderek kablolardan kurtulmayı, kablosuz teknolojilerden yararlanmayı tercih ediyor.

Mobil cihazlardan TV veya monitörlere içerik akışı sağlamak için farklı yöntem ve teknolojiler mevcut. Bunlardan bir tanesi de Miracast kablosuz görüntüleme ve video akış standardı. Geniş yelpazede televizyon, HDMI aygıtı, set üstü cihaz gibi üründe Miracast desteğinin bulunduğunu görüyoruz. Bu teknoloji sayesinde bir cihazın ekranında gördüğünüz bir içeriği başka bir cihazın ekranında da görüntülemek mümkün oluyor. Üstelik bunun için bir HDMI kablosuna ve ağ bağlantısına ihtiyaç duyulmuyor.

Miracast görünürde Chromecast veya AirPlay gibi bir teknolojiymiş gibi duruyor, ancak bunun hem doğruları hem de yanlışları var. Her üç teknoloji de birbirine benzer olmakla birlikte, tamamen farklı oldukları yanlar da bulunuyor. Bu kafa karışıklıklarına gidermek için Miracast’i mercek altına alıyoruz.

Miracast nedir?

Miracast sektör genelinde geçerli olan, bir mobil cihazın televizyon gibi başka bir cihazı bulup ona bağlanmasını ve kendi ekranındaki içerikleri televizyonun ekranına yansıtmasını sağlayan bir standart. Kablosuz HDMI kablosu gibi düşünebileceğimiz bu teknoloji çapraz platform desteğine sahip, bu da onun sadece bir markaya veya ekosisteme bağlı olmadığı anlamına geliyor.

Miracast’in geçmişini inceleyecek olursak, dünya çapındaki yüzlerce şirketin oluşturduğu ve Wi-Fi için standartların belirlenmesini sağlayan 16 yıllık bir kuruluş olan Wi-Fi Birliği, Miracast’i cihazlar arasında, kablolar veya bir ağ bağlantısı olmadan multimedya içeriklerini görüntülemeye olanak sağlayan bir çözüm veya standart olarak belirledi.

Miracast Wi-Fi Direct teknolojisini temel alıyor. Son zamanlarda özellikle Android telefonlarında fazlasıyla gördüğümüz Wi-Fi Direct teknolojisi iki cihazın doğrudan, uçtan uca Wi-Fi bağlantısı oluşturmasını, böylelikle bir kablosuz ağ yönlendiricisi olmaksızın birbirlerini otomatik olarak bulmalarını ve birbirlerine bağlanmalarını sağlıyor. Miracast evinizdeki kablosuz modemin oluşturduğu ağa bağlı kalmıyor, bunun yerine kendi ağını oluşturarak eşleştirilen cihazlar arasında içerik akışının gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Miracast Apple’ın AirPlay teknolojisine bir cevap veya alternatif olarak gösteriliyor. Standarda destek Android 4.2 ve üstü cihazlarla Windows 8.1 ile çalışan ürünler tarafından veriliyor. Bu da geniş yelpazedeki Android akıllı telefonlarının, tabletlerin ve Windows dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar veya tabletlerinin ekranlarındaki içerikleri televizyon, HDMI aygıtı veya set üstü cihaz gibi Miracast uyumlu alıcılara aktarabildiği anlamına geliyor.

Miracast nasıl çalışır?

Miracast 1080p çözünürlükte videonun yansıtılması için H.264 kodlayıcısından ve 5.1 çevresel ses teknolojisinden yararlanır. Ayrıca DRM katmanı da mevcuttur, böylelikle Miracast destekli mobil cihaz DVD veya müzik gibi telif hakkı korunan içerikleri kendi ekranında Miracast uyumlu bir alıcıya yansıtabilir.

Miracast, yukarıda da bahsettiğimiz gibi kablosuz HDMI kablosu olarak nitelendirilebilir. İki cihazı bağlamak için bir kablo kullanmadan Miracast bir cihazın ekranında gördüğünüz içeriği gerçek zamanlı olarak yüksek çözünürlüklü bir ekrana aktarabiliyor. Aynı imkan ses için de geçerli. Üstelik Miracast bunu evinizde bulunan Wi-Fi ağına bağlanmadan gerçekleştiriyor.

Ancak Miracast’in önemli derecede olumsuz sayılabilecek bir sorunu var. Örneğin bir Android cihazında film izliyorsunuz ve Miracast’i kullanarak filmi televizyona yansıtmak istiyorsunuz. Miracast her iki cihazı, eğer standardı destekliyorlarsa birbirlerine bağlıyor, ancak Android cihazınızın uyanık kalması gerekiyor. Eğer ekran kararırsa, cihaz uyku moduna geçerse, televizyondaki görüntü de gidiyor.

Ayrıca Miracast görüntüyü yansıtma sırasında Android cihazının pil ömrünü önemli ölçüde azaltabiliyor. AirPlay ve Chromecast görüntü akışını tamamen üstlenme yeteneklerine sahip, ayrıca bir yandan yayın yaparken bir yandan da mobil cihazda farklı işlevleri gerçekleştirme imkanı sunan akıllı teknolojiler, ancak Miracast onların aksine bir ekran yansıtma protokolü niteliğini taşıyor.

Miracast Chromecast ve AirPlay’den farklı mıdır?

Evet. Hatırlayın ki, HDMI herhangi bir cihazı bir diğer ekrana bağlama imkanı sunan bir teknoloji, ancak HDMI kablosu gibi kablolu bağlantı kurmaya olanak sağlayan bir araca ihtiyaç duyuyor. İşte Miracast de temelde aynı işlevi, kablo bağlamaya ihtiyaç duymadan gerçekleştirmeye olanak sağlıyor. Bu kablosuz teknoloji yalnız değil; çeşitli kablosuz standartlar ve protokollerle rekabet ediyor. Onların başında da Chromecast ve AirPlay geliyor.

Chromecast

Google’ın Chromecast teknolojisi Miracast’in en önemli alternatiflerinden bir tanesi. Chromecast yurt dışında birçok ülkede satılan, ABD satış fiyatı 35 dolar olan, ancak henüz Türkiye’de resmi satışı gerçekleştirilmeyen bir HDMI aygıtı. Chromecast televizyona HDMI portundan bağlanıyor ve Keşfet ve Çalıştır protokolünü kullanıyor. Bu kurulum sayesinde Android veya iOS cihazından, desteklenen uygulamalar üzerinde oynanan içerikleri Chromecast üzerinden TV’de yayınlamak mümkün oluyor.

Bir İnternet bağlantısına ihtiyaç duyan Chromecast videoyu televizyonun ekranında gösteriyor, ancak içerik mobil cihazdan televizyona Chromecast aracılığıyla yayınlanırken, mobil cihazları başka işler için kullanmak ve hatta yayının oynatılmasını mobil cihaz üzerinden kontrol etmek mümkün oluyor. Chromecast’in bütün masaüstünü veya bir Chrome internet tarayıcı sekmesini televizyonun ekranına yansıtmayı sağlayan yeteneği de bulunuyor.

Bütün bunlar nedeniyle Chromacast birçok kişi tarafından Miracast’ten daha akıllı bir teknoloji şeklinde nitelendiriliyor.

AirPlay

AirPlay bir iOS cihazından veya Mac’ten Apple TV’ye video veya görüntü yayını yapılmasını sağlayan bir teknoloji. Bir iPhone’da oynatılan videoyu AirPlay aracılığıyla TV’ye yansıtabilir, bu sırada iPhone’daki çalma kontrollerini kullanarak yayını yönetebilirsiniz. Üstelik iPhone, iPad, iPod touch veya Mac’inizin ekranını da AirPlay sayesinde televizyona aktarabilirsiniz.

Apple’ın kablosuz görüntüleme standardı sadece görmek veya görüntülemek istediğiniz içeriğin yayınını gerçekleştirecek kadar akıllı, ancak ne yazık ki sadece Apple cihazlarıyla sınırlı. Ancak çeşitli yazılım hileleriyle AirPlay’i Android uygulamalarının ve Windows uygulamalarının kullanması da mümkün olabiliyor.

Miracast’i hangi cihazlar kullanıyor?

Android 4.2 veya daha güncel sürümlerle çalışan bütün Android telefonları veya tabletleri Miracast’i destekliyor ve Miracast uyumlu alıcılara görüntü yansıtmasında bulunabiliyor. Ayrıca Windows 8.1 ile çalışan bütün bilgisayarlar ve Windows Phone 8.1 ile çalışan bütün akıllı telefonlar da Miracast uyumlu alıcılara yansıtma yapabiliyor.

Yeni televizyonlarda da Miracast desteğinin bulunduğunu görüyoruz, bu onların da Miracast uyumlu alıcılar olduğu anlamına geliyor. Samsung, Sony, LG, Panasonic gibi üreticilerin belirli modellerinde Miracast desteğinin bulunduğunu görüyoruz. Televizyonu Miracast desteğine sahip olmayanlar da başka tür aygıtlar veya set üstü cihazlar kullanarak Miracast desteğinden yararlanabilir.

Wi-Fi Birliği Miracast destekli cihazların Miracast marka adını taşımasını zorunlu kılmıyor. Üreticiler kendilerine ait olan Miracast tabanlı uygulamaları farklı isimler altında sunabiliyor, bu da bir cihazın Miracast için hazır olup olmadığını anlamakta zorlanmamıza neden oluyor. LG, Samsung, Sony, Panasonic kendi Miracast tabanlı uygulamalarını aşağıdaki gibi adlandırıyor:

LG: SmartShare

Samsung: AllShare Cast

Sony: Ekran yansıtma

Panasonic: Görüntü yansıtma

Miracast destekli ürünlerin listesini burada bulabilirsiniz. Ayrıca Wi-Fi Birliği’nin web sitesinden Miracast ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.