Nintendo, “Nintendo Direct” adıyla gerçekleştirdiği canlı yayınlarda önemli bir duyuru yaptı ve Minecraft’ın Nintendo3DS versiyonunun çıkışa hazır olduğunu açıkladı. Bu duyurudan kısa bir süre sonra Minecraft Nintendo 3DS versiyonu dağıtıma çıktı. Nintendo 3DS sahipleri, oyunu Nintendo 3DS eShop üzerinden indirebiliyor.

Nintendo 3DS’in de listeye eklenmesiyle birlikte Minecraft popüler oyun platformlarının neredeyse tamamında boy gösterir hâle geldi. Mojang tarafından geliştirilen oyuna Windows Phone cihazlarında, Oculus Rift sanal gerçeklik başlığında hatta ve hatta tek kartlı Raspberry Pi bilgisayarlarda erişmek mümkün.

Nintendo’dan yapılan açıklamada, Minecraft’ın 3DS versiyonunda hem yaşam modunun hem de kreatif modun bulunacağı belirtildi. Beş adet deri paketi ve iki adet doku paketi de oyunun içerikleri arasında yer alıyor.

Minecraft Nintendo 3DS sahipleriyle kutulu olarak da buluşacak

Nintendo’dan yapılan açıklamada Minecraft’ın 3DS versiyonunun kutulu olarak da satışa sunulacağı belirtildi. Ancak şirket bunun için henüz kesin bir tarih işaret etmedi.