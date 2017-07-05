İyi huylu sohbet robotları oluşturmak kolay bir iş değil. Microsoft bu gerçeği Twitter için hazırladığı yapay zekâlı sohbet robotu Zo’nun azılı bir ırkçıya dönüşmesi ile görmüştü. Ancak bu durum şirketi sohbet robotlarından uzaklaştırmamıştı. Microsoft Zo ile bir denemede daha bulunurken, aynı akıbet ile bir kez daha karşılaştı.

Tay’ın başına gelenlerden ders alan yazılım devi, Zo’yu din ve siyaset gibi tartışma yaratacak konulardan uzak duracak şekilde tasarlamıştı. Ancak BuzzFeed News ekibi, sohbet robotunun tartışmalı konulara kayıtsız kalamadığını ortaya çıkardı. Zo BuzzFeed’in din ve siyaset ile ilgili bazı sorularına ilginç, hatta “rahatsız edici” olarak nitelenebilecek bazı yanıtlar verdi.

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İslam ile ilgili bir soruda Kur’an-ı Kerim’i “çok şiddetli” olarak tanımlayan Zo, politikadan da uzak duramadı. El-Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldürülmesi hakkında konuşan Zo, terör örgütü liderinin “yakalanmasının” sadece Obama yönetiminin başarısı olmadığını ve Bush yönetiminin topladığı istihbaratın da operasyonda yararlı olduğunu savundu.

BuzzFeed’in haberi üzerine bir açıklama yapan Microsoft, sohbet robotunun davranışlarındaki hatalı kısımların düzeltildiğini açıkladı.

Microsoft’un geçtiğimiz yıl ortaya çıkardığı sohbet robotu Tay, neredeyse bir günden kısa bir süre içinde ırkçılık virüsüne yakalanmıştı. Tay’ın Twitter üzerinden insanlarla sohbet etmesi, Microsoft’un durumu kontrol altına almasını zorlaştırmıştı. Bu durumdan ders alan yazılım devi, Zo’yu orta ölçekli bir kullanıcı tabanına sahip Kik’te tutmayı seçmişti. Bu temkinli yaklaşım da Zo’yu saldırgan fikirlerden uzak tutmaya yetmemiş gibi görünüyor.

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Microsoft Zo yola devam edecek

Microsoft Tay’ın başına gelenlerden ırkçı bir grubun organize bir saldırısını sorumlu tutmuştu. Şirket Zo için böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve sohbet robotunun Kik’te yola devam edeceğini açıkladı.