Microsoft yeniden yapılanma için 3 bin çalışanıyla yollarını ayırıyor

Microsoft’un satış ekibinde yeniden yapılanmaya gideceği ve bu nedenle binlerce çalışanıyla yollarını ayıracağına dair haberler bir süredir etrafta dolaşıyordu. Yazılım devi, yaptığı açıklamayla bu iddiaları doğruladı. CNBC’de yer alan habere göre, büyük çoğunluğu küresel satış ekibinden olmak üzere 3 bin kişiyle yollar ayrılacak.

3 bin kişi, Microsoft’un küresel satış ekibinin yaklaşık yüzde 10’luk kısmına tekabül ediyor. İşten çıkarmaların yüzde 75’lik bölümünün Microsoft’un ABD dışındaki ofislerinde gerçekleştirileceği de bilinenler arasında yer alıyor. Şirket, satış ekibini bulut platformu Azure’a odaklanacak biçimde yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Yazılım satışı konusunda adeta bir “dev” olan Microsoft’un bünyesinde Windows ve Office’i şirketlere pazarlamak için çalışan çok sayıda kişi bulunuyor. Ancak bulut servislerinin gelişimiyle birlikte şirketler pahalı Microsoft lisanslarını almadan önce iki kere düşünmeye ve Amazon ya da Google tarafından sunulan alternatifleri değerlendirmeye başlamış durumda.

Hem Google hem de Amazon şirketler için sundukları servislerde yapay zekâ konusundaki yetkinliklerine dikkat çekiyor. Yazılım satışı konusunda büyük bir geçmişlerinin olmaması da, iki şirkete daha geniş bir hareket imkanı sağlıyor. Böylelikle hem Amazon hem de Google müşterilerine uygun teklifler sunabiliyor.

Microsoft 2020 itibarıyla buluttan milyarlar kazanmak istiyor

Azure ve Office 365 bir arada değerlendirildiğinde Microsoft’un web tabanlı teklifleri Amazon’un web hizmetlerine benzer bir ölçeğe geliyor. Microsoft, 2020 itibarıyla bulut servislerinden milyarlarca dolar kazanmayı amaçlıyor. Ancak Azure’un para kaybettirmeye devam etmesi, şirketin bu hedefine ulaşması için bir engel niteliği taşıyor.