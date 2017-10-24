Halo 3 ve diğer Xbox 360 oyunları Xbox One X için geliştiriliyor

Microsoft Xbox One X Enhanced programını mevcut Xbox 360 oyunlarını da kapsayacak biçimde genişletiyor. IGN’de yer alan habere göre; ilk etapta dört Xbox 360 oyunu 7 Kasım’da piyasaya sürülecek Xbox One X için geliştiriliyor. Söz konusu oyunlar arasında Halo 3, Assassin’s Creed, Fallout 3 ve The Elder Scrolls IV: Oblivion bulunuyor.

Yapılacak değişikliklerle birlikte oyunların netliği dokuz kat artırılacak. Bazı oyunlarda renk derinliği 8-bit’ten 10-bit’e yükseltilecek. HDR desteği de oyunlara eklenecek yenilikler arasında bulunuyor.

Yazılım devi, Xbox One X Enhanced programında oyunları “Enhanced” logosuyla etiketliyor. Bu logo, yeni oyun konsolu için optimize edilen oyunları gösterecek. Söz konusu logonun varlığı, 4K ve HDR desteğinin varlığını garanti etmiyor. Ancak Enhanced etiketi oyunların Xbox One X ile 1080p ve 4K TV’lerde daha net görüntü sunacağı anlamına geliyor.

Microsoft Xbox One X Enhanced dışında da kalite artışı vadediyor

Microsoft Xbox One X Enhanced programı dışında da kalan Xbox One ve Xbox 360 oyunlarında da daha yüksek performans ve kalite artışı vadediyor. Daha gelişmiş doku kalitesi ve gelişmiş çerçeve oranları da Microsoft’un oyunlara yönelik vaatleri arasında bulunuyor.