Microsoft söz konusu çerçevesiz, tam boyutlu akıllı telefon ekranları olduğunda Apple, Samsung ve Google’ı neredeyse yenmek üzereymiş. Windows Central’ın haberine göre, “Vela” kod adlı bir Windows Phone prototip cihazı bu tarz bir özellik taşıyormuş. Ne var ki, en sonunda dönüştüğü pek fazla gösterişe sahip olmayan Lumia 435 olmuş.

Cihazda şu anda Apple’ın iPhone X‘u, Samsung’un Galaxy S8 ve Note 8‘i ve Google’ın yeni Pixel 2 XL‘inde olduğu gibi neredeyse kenardan kenara uzanan ekran bulunuyormuş. Vela’nın geliştirilme süreci aynı zamanda, bu yılın çerçevesiz ekran eğilimini başlatan telefon olan Xiaomi Mi Mix‘ten de önceye gidiyor.

Hatta daha da ilginci var. Windows Central’ın söylediğine göre, Microsoft bu gün yüzü görmemiş Lumia telefonunu 200 doların altında bir fiyattan satmayı düşünüyormuş. Düşünün, günümüzde fiyatı çok daha yüksek seviyede bulunan telefonlarda gördüğümüz bir özellik, çok daha düşük bir fiyata gelebilirdi.

Mobil sektörün büyük oyuncularının cihazlarından birkaç yıl erken davranan bir başka çerçevesiz telefon Sharp Aquos Crystal‘da olduğu gibi, Microsoft ön kamerayı cihazın alt kısmına yerleştirmeyi düşünmüş. Böylelikle cihazın üst çerçevesi neredeyse tamamen ekranla kaplanmayı sağlanacak kadar ince bir çerçeveye sahip olacaktı. iPhone X’un ön kamerasının üst kısma yerleştirildiği ve ekrana çentik atıldığı bir zamanda bu tarz bir tasarımı bir daha pek görmeyiz gibi görünüyor.

Windows Central sitesinde Vela kod adlı cihazın uzun bir hikayesi bulunuyor. Hatta site bu cihazın bir incelemesini de gerçekleştirmiş. Görünen o ki, Microsoft ekibi bu cihazın tasarımında karşılaştığı zorlukları aşamamış ve sonuçta ortaya Lumia 435 gibi, düşük fiyatlı, ancak gösterişsiz bir cihaz çıkmış. Eğer böyle bir cihazı piyasada görseydik, yine de Windows Phone’un geleceğinin parlak olacağını söyleyemezdik. Yine de, Microsoft’un da geleceğe dönük ilginç tasarım fikirlerinin olduğunu anlıyoruz.