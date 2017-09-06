Microsoft Windows 10 S kullanıcılarına Windows 10 Pro’ya geçip geçmeme konusunda biraz daha süre tanımaya karar verdi. Şirket, Windows 10 S bilgisayar sahiplerine sunduğu Windows 10 Pro’ya ücretsiz terfi fırsatını 31 Mart 2018 tarihine kadar uzattığını açıkladı. Böylelikle süre üç ay kadar uzamış oldu.

Windows 10 S ile ilgili farklı yorumlar yapılıyor. Windows işletim sisteminin bu özel sürümü Windows Mağaza dışından uygulamalar yüklemeye izin vermiyor. Bu da Photoshop, Steam ve benzeri popüler yazılımların sistemlere yüklenemediği anlamına geliyor.

Öte yandan benzer kısıtlama işletim sisteminin çalışma sürecinde de görülüyor. Microsoft, işletim sisteminin çalışmasını daha iyi performans ve daha uzun pil ömrünü garanti altına almak adına belirli çerçevede gerçekleştiriyor.

Diğer yandan Microsoft Windows 10 S’in yaygınlaşması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Surface Laptop modelleri bu sürümle yüklü geliyor. Ayrıca işletim sistemi eğitim tarafında da Chromebook’ların bir alternatifi olarak ön plana çıkarılıyor. Windows 10 Pro’ya ücretsiz terfi imkanının sona ermesinin ardından, şirket bu işletim sistemi için daha da bastıracaktır.

Yine de, bu işletim sistemi sürümünün başarılı olması için, yazılım şirketinin daha fazla geliştiriciyi Windows Mağaza’ya çekmesi gerekiyor.

Diğer taraftan Microsoft Surface Laptop’u 20 farklı ülkede daha piyasaya sürdü. Bu ülkelerin arasında Türkiye bulunmuyor.