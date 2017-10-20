Microsoft Windows 10’a oyunlarda hileyi önleyecek bir özellik ekledi

Microsoft Windows 10 Fall Creators Update’in PC’lere dağıtımına 17 Ekim itibarıyla başlamıştı. Yeni güncelleme, Windows Karma Gerçeklik ve görev çubuğuna kişilerin entegre edilmesi gibi yenilikleri beraberinde getirmişti. Eklenen özelliklerin pek çoğu gözle görülür cinsten olsa da, oyunlarda hile yapmayı önleyecek bir özellik de güncellemenin sundukları arasında bulunuyor.

Yazılım devi, söz konusu özelliği ilk olarak temmuz ayında yayınlanan Windows 10 Insider sürümünde ortaya çıkarmıştı. Şirket, daha sonraki dönemde özellikle ilgili daha fazla bilgi paylaşma sözü de vermişti. Microsoft bu sözünü Windows 10 Fall Creators Update’in yayınlanmasıyla birlikte yerine getirdi. Şirket, “TruePlay” adını taşıyan hile önleme özelliğine dair yeni bilgileri internet sitesinde yayınladı.

TruePlay, Valve’ın geliştirdiği hile önleme sistemi VAC’ye benzer bir yapıda görünüyor. Oyunlardan veri toplayan TruePlay, sıra dışı bir aktivite gözlemlendiğinde uyarı oluşturuyor. Eğer TruePlay kötü bir durumun olduğuna karar verirse geliştiricilere durum hakkında bilgi aktarılıyor.

Microsoft Windows 10 üzerinde TruePlay desteğini aktive etmedi

TruePlay hâli hazırda Windows 10’un oyun ayarları içinde varsayılan olarak devredışı bırakılmış durumda. Ancak Microsoft API’nın geliştiricilere dağıtımına başladı.

Geliştiriciler TruePlay’i Microsoft Mağaza üzerindeki oyunları için kullanabilecek. Dolayısıyla bu özellik ilk etapta Universal Windows Platform üzerindeki oyunlar için geçerli olacak. Şu an için Microsoft’un kendi oyunları dışında bu gereksinimi karşılayan pek fazla oyun bulunmuyor. Ancak Microsoft Windows 10 ve Xbox One üzerinde aynı oyunları sunabilmek için bir süredir geliştiricileri Xbox Play Anywhere programına çekmeye çalışıyor. Eğer bu çabalardan sonuç alınırsa TruePlay’in aktif olduğu oyun sayısı artabilir.