Microsoft Windows 10 için 2017’de iki büyük güncelleme yayınlamayı planladığını geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Nisan ayı itibarıyla Creators Update adını taşıyan güncellemesini yayınlayan şirket, yeni büyük güncellemesi için de eylül ayını işaret ediyor. Microsoft böylelikle Windows 10 için oluşturduğu “yılda iki defa öngörülebilir güncelleme” yayınlama planına sadık kalıyor. Bundan böyle her yıl mart ve eylül ayında büyük Windows 10 güncellemeleri yayınlamayı isteyen şirket, her güncellemenin 18 ay boyunca servis edileceğini ve destekleneceğini açıkladı.

Microsoft’un yeni taahhüdü, şirketin Windows 10’u öngörülebilir bir gelecek boyunca “Windows’un son versiyonu” olarak tutmayı istediğini gösteriyor. Microsoft Windows’u bir servis olarak sunma stratejisine geçiş yapsa da, şirketin yöneticileri “Windows 11” veya başka bir Windows sürümüne geçiş ihtimalini yok saymıyor.

Microsoft bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinin neler getireceği konusunda şimdilik somut bir bilgi vermiş değil. Ancak şirket kısa bir süre önce Windows Insiders programının üyelerinin Redstone 3 adını taşıyan yeni yazılım sürümünü test etmelerine izin vermeye başladı. Yeni Windows 10 güncellemesinin arka planda çalışan uygulamalar için güç kesintisi gibi yenilikleri getirmesi bekleniyor. Buna ek olarak, normalde Creators Update ile sunulması planlanan görev çubuğuna kişi entegrasyonu özelliğinin yeni güncellemede yer alması öngörülüyor.

Microsoft Windows 10 tasarımında değişiklik yapmaya hazırlanıyor

Microsoft Project Neon kod adıyla Windows 10 tasarımında bazı değişiklikler yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların sonucunun yeni büyük Windows 10 güncellemesiyle kullanıcılarla paylaşılması bekleniyor. Şirketin önümüzdeki ay gerçekleştireceği Build geliştirici konferansında yeni tasarıma dair daha fazla ipucu vereceği düşünülüyor.