Microsoft Windows 10 Creators Update adını taşıyan en yeni güncellemesini, nisan ayının ilk günlerinde yayınlamıştı. Şu ana kadar güncellemeye olan ilgi pek yüksek değil. Yazılım devi, Windows 10 için daha önce hazırladığı güncellemelerde agresif bir tavır takınmıştı. Ancak Creators Update’te farklı bir yaklaşımı tercih eden şirket, işleri oldukça ağırdan almıştı. Microsoft’un bu tutumu, bazı kullanıcıları güncellemeyi manuel olarak yükleme yoluna itmişti.

Bu tercih kimi kullanıcıların bilgisayarlarında problem yaşanmasına neden olmuştu. Microsoft, Windows Hizmetleri ve Teslimatından sorumlu direktörünün imzasıyla yayınladığı açıklamayla kullanıcılara sabırlı olmalarını ve sıralarını beklemelerini tavsiye etti.

Windows 10 Creators Update, kullanıcılara dalgalar halinde ve kısıtlı olarak ulaştırılıyor. Microsoft’un bu tercihinin altında, Google’ın Android’deki yaklaşımının aksine, pazarlar ve bölgeler yatmıyor. Şirketin bu konudaki öncelikli kaygısı uyumluluk gibi görünüyor. Microsoft, güncelleme nedeniyle bozulan veya problemler yaşayan cihazlara Creators Update’in gitmesini bilinçli olarak engelliyor.

Microsoft Windows 10 Creators Update için bildirimin beklenmesini istedi

Microsoft, resmi olarak kullanıcılara Windows 10 PC veya tabletlerindeki güncelleme bildirimini görene kadar beklemelerini tavsiye ediyor. Bu bildirimin gelmesi, kullanıcıların cihazının Creators Update için hazır olduğu anlamını taşıyor.