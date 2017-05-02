Microsoft Windows 10 içinde “Karışık Gerçeklik Görüntüleyicisi” olarak nitelenebilecek bir araç sunmaya hazırlanıyor. Söz konusu özelliğin duyurusu, Microsoft’un Windows 10 S’i resmen görücüye çıkardığı etkinlikte yapıldı.

Yazılım devinin yeni özelliği sayesinde 3D Paint ile oluşturulmuş üç boyutlu nesneler, web kamerası bulunan bir dizüstü bilgisayar veya tablet yardımıyla gerçek dünyayla birleşik biçimde görüntülenebilecek.

Microsoft, ABD’nin New York şehrinde düzenlediği etkinlikte artırılmış gerçeklik görüntüleyicisini bir tabletin yardımıyla sergiledi.

Microsoft Windows 10 artırılmış gerçeklik konusunda daha yetenekli hâle geliyor

Bu tarz teknolojiler daha önce başka formlarda da görülmüştü. Ancak bu sefer doğrudan işletim sistemine entegre biçimde söz konusu özellik sunulacak. 3D Paint ile oluşturulan nesneler, Microsoft’un yıl sonunda piyasaya süreceği Karışık Gerçeklik cihazlarında da görüntülenebilecek. Artırılmış gerçeklik konusuna uzun süredir büyük önem veren Microsoft, HoloLens ile başladığı yolculukta Karışık Gerçeklik cihazlarıyla ileriye doğru bir adım daha atmıştı. Yeni görüntüleyici ise yazılım devinin artırılmış gerçeklik teknolojisindeki yeteneklerini artırıyor ve teknolojinin daha çok kişiye ulaşmasını mümkün hâle getiriyor.