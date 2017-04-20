Microsoft To-Do Wunderlist’in temelleri üzerinde yükseliyor

Microsoft’un web, iOS, Android ve Windows 10 üzerinden erişilebilecek yeni “yapılacaklar listesi” uygulaması Microsoft To-Do, ön izleme sürümüyle kullanıcıların karşısına çıktı. To-Do ile kullanıcılar yapılacaklar listeleri oluşturabilecek, bu listelere hatırlatıcı ekleyebilecek ve projelerinin kaydını tutabilecek.

Microsoft’un yeni uygulaması, Wunderlist’e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar Wunderlist’teki mevcut listelerini To-Do’ya aktarabilecek. Microsoft’un 2015’te Wunderlist’i satın aldığı düşünülünce bu benzerliğe şaşırmamak gerekiyor.

“Günüm” adını taşıyan özellik, Microsoft’un yeni uygulamasının en dikkat çekici yönleri arasında yer alıyor. Bu özellik kullanıcıları her gün için yeni bir liste oluşturmaya teşvik ediyor ve kullanıcıların günlük görevlere daha iyi odaklanmasını sağlamayı amaçlıyor. Office 365’e bağlanan To-Do, önümüzdeki dönemde Outlook ve diğer Office uygulamaları için yerleşik entegrasyon imkanı sunacak. Akıllı öneriler özelliği ise kullanıcılara geçmiş veya gelecek görevler çerçevesinde yapılabilecek yeni işler öneriyor. Farklı cihazlar arasında eş zamanlanabilecek listeler, emojiler yardımıyla birbirlerinden rahatlıkla ayırt edilebiliyor.

Microsoft To-Do Mac ve tablet versiyonları için çalışmalar sürüyor

Microsoft önümüzdeki dönemde Wunderlist menşeili daha fazla özelliği To-Do’ya getirmeyi planlıyor. Buna ek olarak, uygulamanın Mac ile iOS ve Android tabletlere özel versiyonları için de çalışmalar sürüyor. Microsoft uzun vadede To-Do’nun tamamen Wunderlist’in yerini almasını planlıyor.