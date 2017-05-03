Microsoft telefon pazarındaki sessizliğini uzun süredir koruyor. Şirket, bir yılı aşkın süredir bir Windows telefon tanıtmış değil. Windows Phone’un mobil işletim sistemleri arasındaki pazar payı ise yüzde 1’in altına inmiş durumda. Yazılım devi, bu süre zarfında telefon biriminde temizlik ve yeniden yapılanma faaliyetlerine odaklandı.

Microsoft’tan yapılan açıklamada, birimdeki yeniden yapılanma sürecinin haziran ayının sonunda tamamlanacağı belirtildi. Ancak şirketin Windows 10 Mobile için ne gibi planlarının olduğu hâlâ bilinmiyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella ise şirketinin telefon üretmeye devam edeceğine inanıyor. Marketplace’te yayınlanan “make me smart” (Beni akıllandır) isimli podcast’e konuşan Nadella, Microsoft’un geleneksel telefonlara benzemeyen telefonlar üretmeyi istediğini belirtti. Nadella, “Bugün hâlâ telefon üretmeye devam ediyoruz. Aralarında HP’nin de bulunduğu cihaz üreticileriyle birlikte çalışıyoruz. Yönetim ve güvenlik gibi alanlara odaklandık. Continuum ile telefonu masaüstü bilgisayara dönüştürüyoruz.” şeklinde konuştu.

Nadella, Microsoft olarak servislerinin ve uygulamalarının iOS ile Android üzerinde çalışmasına odaklandıklarını belirtti. Microsoft CEO’su, Surface ile donanım alanında nasıl bir farklılık oluşturabileceklerini gösterdiklerini de sözlerine ekledi. Pek çok kişi Microsoft’un Surface ailesine bir telefon eklemesini beklese de, Nadella’nın sözleri şirketin henüz buna hazır olmadığını gösteriyor.

Nadella daha fazla telefon üretme sözlerini tutacaklarını, ancak bu telefonların mevcut modellere benzemeyeceğini dile getirdi. Bu ipucu ve Continuum ile Surface üzerine özellikle vurgu yapılması, Microsoft’un bir dizüstü ya da masaüstü bilgisayar olarak da kullanılabilecek bir telefon geliştirebileceğini düşündürüyor.

Microsoft telefon pazarından vazgeçmediğini gösteriyor

Microsoft’un Continuum’u geliştirmek için oldukça sıkı biçimde çalışması gerekiyor. Ancak Nadella’nın sözleri ve verdiği ipuçları, yazılım devinin telefon pazarından henüz caymadığını gösteriyor.