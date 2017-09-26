Microsoft Teams henüz bir yaşını doldurmadı, ancak daha şimdiden Skype for Business servisinin yerini almak üzere. ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Orlando şehrinde düzenlenen Microsoft Ignite konferansında, şirket Microsoft Teams için Skype for Business servisini sonlandırmayı planladığını açıkladı.

Skype for Business 2015 yılında Microsoft’un daha önceki kurumsal sohbet uygulaması Lync’in yerini almıştı. Aslında daha Microsoft Teams’in lansmanını gerçekleştirirken, bu servisinin günün birinde Skype for Business’ın yerini alacağı açık şekilde belliydi. Çünkü Teams Skype’ın birçok özelliğini hâlihazırda bünyesinde barındırıyordu.

Microsoft hızlı şekilde evrilen yeni bir Skype altyapısı inşa ettiğini ve bunun Microsoft Teams’de de sesli, görüntülü görüşmeler ve toplantılar için kurumsal seviyede servis sağlayacağını söyledi. Yeni bir Skype for Business sunucusu, 2018’in ikinci yarısında henüz Teams’e taşınmaya hazır olmayan müşteriler için kullanılabilir olacak. Ancak Microsoft Office 365 kullanıcılarını Skype for Business’a bağlı şekilde ilerlemek yerine Teams’e taşınmaya zorluyor.

Öte yandan Microsoft gelecekte Teams ile daha verimli toplantılar da vadediyor. Bu noktada yapay zekânın hakkını vermek gerekiyor. Microsoft otomatik öğrenme, kavramsal servisler ve konuşma tanıma tarafında yaptığı çalışmalarla toplantı deneyimini iyileştirmeyi, bunları ayarlamayı daha kolay hâle getirmeyi hedefliyor. Buna ek olarak toplantı sonrasında özetleri daha kolay şekilde almak da hedefler arasında bulunuyor.

Microsoft’un kurumsal ekipleri temel iletişim aracı olarak Skype yerine Teams’e yönlendirme hamlesi Slack’in üstüne daha fazla baskı binmesine neden olacaktır. Microsoft’un bu alandaki en büyük rakibi, daha geçen yıl Teams yazılımından duyduğu endişeyi dile getirmişti. Microsoft en sonunda Teams’i Office 365 ile opsiyonel ve ücretsiz bir eklenti olarak sundu. Bu değişim milyonlarca Office 365 müşterisinin Skype for Business yerine Microsoft Teams’e yönelebileceği anlamına da geliyor.