Microsoft Surface serisi cihazlarının 2019 itibarıyla raflarda kalkacağına dair iddialar kısa süre önce gündeme gelmişti. Şirketin cihazlardan sorumlu başkan yardımcısı Panos Panay, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Bir şirketin “amiral gemisi” olarak nitelenebilecek cihazlarını satmayı bırakma ihtimali, daha ilk andan itibaren kulağa tuhaf bir haber gibi geliyor. Ancak bir haberin tuhaflığı, dedikodu olarak etrafta dolaşmasını engellemiyor. Söz konusu dedikoduyu dolaşıma sokan isim ise analiz şirketi Canalys’in CEO’su Steve Brazier olmuştu. Surface serisinin performansını “dalgalı” olarak niteleyen Brazier, Microsoft’un genel anlamda kendisine para kazandırmayan Surface serisinde ısrarcı olmaması gerektiğini belirtmişti.

Lenovo COO’su Gianfranco Lanci’nin demeci de Brazier’in yaktığı kıvılcımı biraz daha büyüttü. Yazılım devinin Surface serisini satmayı bırakması gerektiğini söyleyen Lanci, şu ifadeleri kullanmıştı: “Microsoft buluttan çok fazla para kazanıyor. Windows ve Office de şirkete fazlasıyla para kazandırıyor. Ancak cihazlar şirkete para kaybettiriyor. Para kaybetmeye devam etmeleri mantıklı görünmüyor.”

Ancak bir etkinlikte konuşan Panos Panay, böyle bir düşüncelerinin olmadığının altını çizdi. Microsoft yöneticisi, çıkan haberler için “haftanın tabloit dedikodusu” tanımlamasını kullandı.

Microsoft Surface serisine olan inancını işler oldukça kötü giderken bile kaybetmemişti. Surface RT satışlarının beklentileri karşılayamaması nedeniyle şirket zarar hanesine 900 milyon dolar yazmak zorunda kalmıştı. Panay da açıklamasında bu olayı hatırlattı.

Microsoft Surface ailesine LTE bağlantıya sahip bir model ekleyebilir

Panay’ın açıklamaları, Microsoft Surface ailesi için yolun sonunun çok uzakta olduğunu gösteriyor. Şirketin Surface’i sonlandırmaktan ziyade büyütmeyi planladığı ise LTE bağlantısına sahip Surface Pro haberleriyle desteklenebilir. Söz konusu cihazın ekim ayı içinde tanıtılabileceği belirtiliyor.