Microsoft yeni Surface Book 2 ile birlikte bir de Surface Precision Mouse fare de duyurdu. Orijinal Surface Mouse’un daha gelişmiş özelleştirme seçeneklerine sahip olan bu yeni farenin üstünde programları başlatma, makroları yürütme ve hatta dokümanları kaydetme gibi işler için programlanabilir üç adet özelleştirilebilir düğme bulunuyor.

Ayrıca Surface Precision Mouse’u en fazla üç adet bilgisayarla eşleştirebilir, bunların arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca bu fareyi Windows bilgisayarlara ister microUSB kablosu aracılığıyla, isterseniz de Bluetooth ile bağlayabilirsiniz.

Her ne kadar bu fare teknik açıdan Windows 10 ve Windows 10 S PC’ler, Mac’ler ve Android cihazlarla uyumlu olsa da, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Mac’ler ve Windows 7 bilgisayarlar sadece USB üzerinden kullanabiliyor. Android telefonlarla ise sadece Bluetooth ile bağlantı kurulabiliyor.

Özelleştirilebilir düğmeler ve çoklu cihaz desteği ise sadece Windows 10 ile çalışan sistemlerde işliyor. Windows 10 S’te bile çalışmıyor, çünkü Microsoft’un Fare ve Klavye Merkezi bu işletim sisteminde bulunmuyor.

Surface Precision Mouse 16 Kasım’da ABD ve Kanada’da satışa çıkacak.