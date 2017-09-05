Microsoft Surface Mini tablete ait olduğu söylenen fotoğraflar daha önce internete sızmıştı. Ancak ünlü duyumcu Evan Blass tarafından paylaşılan yeni fotoğraflar sayesinde Microsoft’un vazgeçtiği tablete daha da yakından bakmak mümkün oluyor. Blass, tabletin teknik özellikleri hakkında da bilgi paylaştı.

Evan Blass’in paylaştığı fotoğrafların cihazın pazarlama görüntüleri olduğu söyleniyor. Fotoğraflarda tablet kırmızı bir kılıf içinde görülüyor. Cihazda 1440 x 1080 piksel çözünürlüklü 7.5 inç ekranın bulunduğu belirtilirken, Qualcomm Snapdragon 800 işlemciye 1 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanının eşlik ettiği görülüyor. Microsoft’un tablet için kırmızı, siyah ve mavi renk seçeneklerinin üzerinde durduğu düşünülüyor.

Surface Mini hakkındaki ilk beklenti 2014’te oluşmuştu. Şirketin o yılın mayıs ayında düzenlediği etkinlikte Surface Pro 3 ile birlikte Surface Mini’yi de tanıtacağı iddia edilmişti. Daha sonrasında ise Microsoft CEO’su Satya Nadella ve eski Nokia CEO’su Stephen Elop’un projeyi rafa kaldırdığı öne sürülmüştü.

Surface Mini’nin Qualcomm’un ARM işlemcisini taşıyacağı ve Windows RT işletim sistemiyle çalışacağı da bilgiler arasında yer alıyor. Tabletin Surface Pen desteği sunacağı da öne sürülen özellikler içinde bulunuyor. Surface Iris kod adıyla da anılan tablet, öğrenciler için bir not alma cihazı gibi görünüyor. Renk seçenekleri ve boyutları da tableti çocukların kullanımına uygun bir formata sokuyor. Surface şefi Panos Panay, Surface Mini’yi Moleskine marka not defterlerine benzetmişti.

Microsoft Surface Mini tableti doğru zamanda rafa kaldırmış

Microsoft’un küçük Surface tabletinden doğru zamanda vazgeçtiği söylenebilir. Şirket Windows RT tabletlerde aradığı başarıyı bulamazken, 7 ve 8 inçlik tablet pazarı da büyük ekranlı akıllı telefonların gölgesinde kalmıştı.