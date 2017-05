Microsoft bugün #MicrosoftEDU adını taşıyan eğitim odaklı bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin bu etkinlikte Google’ın Chrome OS işletim sistemine ve Chromebook dizüstü bilgisayarlarına karşı geliştirdiği yeni yazılım ve donanımları tanıtması bekleniyor. Microsoft ürün ve servislerine ilişkin duyumları yayınlamasıyla tanınan “h0x0d” rumuzlu Twitter kullanıcısı, Microsoft Surface Laptop adını taşıyacağı söylenen yeni dizüstü bilgisayara ait çeşitli fotoğrafları paylaştı.

13.5 inç ekrana sahip dizüstü bilgisayarın işletim sistemi olarak Windows’un bulut üzerinde optimize edilen versiyonu Windows 10 S’i taşıması bekleniyor. PixelSense ekran teknolojisi, dört farklı renk seçeneği ve Alcantra kaplı klavye dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında sayılıyor. Microsoft, söz konusu materyali daha önce Surface Pro 4’ün klavyesinde de kullanmıştı. Diğer özellikler de Microsoft’un Chromebook’lardan başlayıp MacBook’a kadar uzanan geniş bir skaladaki dizüstü bilgisayarlarla rekabet edebilecek bir ürün geliştirdiğini gösteriyor.

Dizüstü bilgisayarın internete sızan 360 derece görünümü, sadece birkaç girişi gösteriyor. Bunların USB, DisplayPort, kulaklık jakı ve Surface Dock girişi olabileceği düşünülüyor. Fotoğrafların gerçekçi görüntüsünün yanı sıra, h0x0d’nin geçmişteki isabetli duyumları sızan görüntülerin gerçek olma ihtimalini artırıyor.

well Surface Laptop has only these ports, doen't look ….. right…. to me pic.twitter.com/8fN7JwOYsa

Microsoft Surface Laptop ve bulut tabanlı Windows 10 S ile başarısızlığa uğrayan Windows RT macerasının yaralarını sarmayı amaçlıyor. Dizüstü bilgisayara ve işletim sistemine dair detaylar, bugün Türkiye saatiyle 16:30’da başlayacak etkinlikte kamuoyuyla paylaşılacak.

Surface Laptop weighs 2.76lbs, 14.47mm thin at the back, 9.9mm thin at the front, and has 3.4 million pixels (btw what resolution is that?) pic.twitter.com/2AQShloEKA

