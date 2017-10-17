Microsoft Surface Book 2 çok güçlü şekilde geldi

MacBook Pro'dan bile iki kat daha güçlüymüş

Microsoft, ilk Surface Book modelinin çıkışından iki yıl sonra yepyeni bir Surface Book 2 modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Microsoft, yeni Surface Book 2’nin “geleceğin yaratıcıları için” tasarlandığını ve geliştirildiğini söylüyor. Ayrıca bu modelin karma gerçeklik, yapay zekâ, otomatik öğrenme ve yoğunlaştırılmış oyun deneyimi gibi, gelecek nesil bilişim eğilimlerini destekleyecek kadar güçlü olduğunu da iddia ediyor.

Microsoft, bu iddiasını rakamlarla da destekliyor. Konfigürasyona göre Intel’in 8. nesil Core işlemcilerini ve Nvidia GeForce GTX 1050 ya da 1060 grafik işlemci birimini barındıran Surface Book 2 tek bir şarjla 17 saate kadar çalışabilen pili de bünyesinde içeriyor.

Microsoft, bu yeni modelin önceki Surface Book’tan beş kat, aynı zamanda en yeni MacBook Pro’dan iki kat daha güçlü olduğunun da altını çizmekten geri durmuyor.

Surface Book 2’nin 13 inç ve 15 inçlik çeşitleri bulunuyor. Ancak Microsoft bunların her ikisinin de hafif gövdesi sayesinde mükemmel şekilde taşınabilir olduğunu vurguluyor. 15 inç versiyon, 1.9 kg. ile en ağırı olma özelliğini taşıyor. Surface Book 2 esnek de; çıkarılabilir menteşesi sayesinde normal bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılmanın yanı sıra tablet ve stand modlarında da kullanılabiliyor.

Profesyonel kullanıcılar Surface Book 2’de hem USB-A hem de USB-C portlarını görmekten memnun olacaklardır. SD kart okuyucu da mevcut. Anlayacağınız, herhangi bir adaptör gerekmeyecek.

Surface Book 2’de oyunlar saniyede 60 kare hızında, Full HD çözünürlükte oynanabiliyor. Üstelik 15 inçlik modelin dahili Xbox Wireless desteği de bulunuyor. Böylelikle herhangi bir adaptör bağlamadan, Xbox kumandasını kullanarak oyun oynayabilirsiniz. Ayrıca Windows Mixed Reality başlıklarını destekleyecek kadar da güçlü.

13 inçlik Surface Book 2, belirli ülkelerde 9 Kasım’dan itibaren ön siparişe sunulacak. 15 inçlik model de ondan bir hafta sonra, 16 Kasım’da siparişlere açılacak.