Microsoft Project Scorpio Xbox konsolunu E3 etkinliğinde gösterecek

Microsoft’un Xbox şefi Phil Spencer, Project Scorpio’nun bu yılki E3 etkinliğinde gösterileceğini resmi olarak duyurdu. Birçokları Microsoft’un E3’ün öncesinde ayrı bir etkinlik düzenleyerek Project Scorpio kod adlı konsolun tasarımını ve resmi adını açıklayacağını düşünüyordu. Ancak Spencer, konuyla ilgili olarak yayınlanan blog yazısında, Microsoft Project Scorpio ve muazzam oyun deneyimlerini haziran ayındaki E3’te göstereceğini kaydetti.

Spencer daha önce de Microsoft’un E3 öncesinde bir etkinlik düzenleyeceğini işaret etmişti. Ne var ki, yazılım üreticisinin yeni Xbox konsolunu 2 Mayısta düzenleyeceği eğitim odaklı Windows etkinliğinde tanıtmayacağını biliyoruz. Microsoft E3’ün öncesinde Scorpio ile ilgili bazı bilgileri paylaşmış, geliştirici araçlarının neye benzeyeceğini göstermişti.

Şirketin 11 Haziran tarihinde, Türkiye saatiyle akşam saat 10’da E3 basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu etkinlikte gelecek nesil Xbox’ın son tasarımını görme, konsolun resmi adını ve fiyatını öğrenme fırsatını elde edeceğiz.

Bu arada Microsoft, E3 2017 etkinliğinin davetiyelerini de basın mensuplarına göndermeye başlandı.

Microsoft's Project Scorpio Xbox will be at E3. Here's the invite https://t.co/p8G8Ampxiz pic.twitter.com/SbdEyznL2y

— Tom Warren (@tomwarren) April 13, 2017