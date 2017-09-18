Microsoft Pix, fotoğrafları düzeltirken yapay zekâdan yararlanması ve zaman içinde yeni numaralar öğrenebilmesiyle kendisini diğer kamera uygulamalarından ayrı bir yere koymayı başarıyor. Fotoğraflara artistik dokunuşlar yapabilen uygulama, art arda çekilen kareleri “Canlı Görüntü” hâline getirebiliyor. Buna ek olarak, fotoğraflardaki kişilerin daha güzel görünmesi için de çalışabiliyor.

Uygulama için yayınlanan son güncelleme, listeye yeni bir yapay zekâ numarası daha ekliyor. Pix ile panolardaki yazıları, dokümanları ve kartvizitleri taramak ve bunları rahatlıkla okunabilen görsellere çevirmek mümkün oluyor.

Örneğin, önemli bir toplantıdayken panodaki bir görselin fotoğrafı daha sonra hatırlamak amacıyla çekip Microsoft Pix yardımıyla fotoğrafın odağını keskinleştirmek mümkün hâle geliyor. Renk ve tonun ayarlanması, arka planın çıkarılması ve görüntünün yeniden hizalanmasıyla panodaki görsel düzleştirebiliyor.

Microsoft Pix Office Lens ile benzer bir yapıya bürünüyor

Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre, uygulama sadece panolarda çalışmayacak. Özellik belgeleri ve kartvizitleri de destekleyecek. Bu özellik akıllara Microsoft’un Office Lens uygulamasını da getiriyor. Ancak Microsoft Pix, Office Lens’ten farklı olarak panoları ve belgeleri tanıma konusunda yapay zekâdan daha fazla yararlanacak. Kullanıcılar Pix’e yapmak istedikleri işlemi söylemeyecek. Taranacak görsel, Pix tarafından otomatik olarak başlatılacak. Uygulamanın yeni versiyonuna App Store üzerinden erişilebiliyor.