Microsoft Pix Camera iOS uygulaması yeni özellikler kazandı

Microsoft için Windows 10 Mobile artık bir öncelik değil. Ancak bu durum şirketin mobil cihazları tamamen göz ardı ettiği anlamına gelmiyor. Öncelikli olarak, sahip olduğu Android patentleri sayesinde şirketin kasasına her yıl ciddi miktarlarda telif geliri giriyor. Yazılım devi, iOS ve Android için çok sayıda uygulama da sunuyor. Bunlardan biri olan Microsoft Pix Camera iOS uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlandı.

Pix Camera iOS uygulaması için yayınlanan güncelleme, yeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Daha önce yayınlanan bir güncellemeyle uygulamaya kartvizitleri, beyaz yazı tahtalarını ve belgeleri tanıma ve tarama özelliği eklenmişti. Yeni güncellemeyle Pix Camera iOS uygulaması kara tahtaları algılayıp tarayabiliyor.

Güncellemenin getirdiği yenilikler bununla sınırlı kalmıyor. Taranan kara veya beyaz tahta, kartvizit ve belge görselleri, efektlerle geliştirilebiliyor ve iyileştirilebiliyor. Buna ek olarak, düzenleme ve kırpma süreci sırasında görseller 90 derece döndürülebiliyor.

Microsoft Pix Camera iOS dışındaki platformlarda mevcut değil

Microsoft Pix Camera iOS uygulaması için yayınlanan güncelleme, alışılageldiği üzere performans iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor. Pix Camera şu an için sadece iOS üzerinde faaliyet gösteriyor.