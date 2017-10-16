Microsoft Outlook Mac ve Windows’u yeniden tasarlıyor

Microsoft Outlook’un Mac ve Windows uygulamaları için büyük bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor. Şirket geçen ay düzenlediği Ignite konferansında yeni tasarımla ilgili ipuçları vermişti. Tasarım değişikliğiyle hem Mac hem de Windows versiyonlarında kullanıcı arayüzünün basitleştirilmesi hedefleniyor.

Değişiklikler Outlook iOS uygulamasını çağrıştırıyor. Tek satırlık şerit ve daha küçük boyutlu varsayılan komutlar yeni arayüzün dikkat çeken başlıca unsurları arasında bulunuyor. Karmaşıklığı azaltmak bu yeni tasarımın en önemli amaçlarından bir tanesi, böylelikle mevcut ve yeni Outlook kullanıcılarının e-posta uygulaması içinde daha rahat biçimde gezinmesi hedefleniyor.

Yeni eklenen özelleştirilebilir şerit sayesinde Outlook Mac ve Windows kullanıcıları burada hangi düğmelerin yer alacağını belirleyebilecekler. Böylelikle e-posta uygulamasının arayüzünü ihtiyaçlara göre düzenlemek mümkün olacak. Soldaki navigasyon panelinde birden fazla hesabın klasörlerine hızlı erişim sağlanıyor. Burası Outlook iOS’teki hesap değiştiricisine de benziyor.

Üstelik Microsoft Outlook Mac için bunun da ötesine geçen birçok yenilik sunuyor. MacBook’ların kanaat önderleri ve karar alıcıları içinde popüler ürünler olduklarını kabul eden Microsoft, en iyi Outlook deneyimini sunarak onları kazanmayı umuyor. Genel tasarımda aynı şerit değişiklikleri ve soldaki navigasyon paneli yer tutuyor. Ancak Outlook Mac bunlara ek olarak arama ve takvim gibi araçlarda da iyileştirmeler içeriyor. Arama daha hızlı ve güvenilir hâle geliyor. Ayrıca uygulamanın sağ üst köşesine yerleştirilerek kolaylıkla fark ediliyor. Takvim de ekranda birden beliren bilgi gösterimleriyle iyileştiriliyor. Bunun yanı sıra randevuların düzenlenmesi için daha iyi bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

Bu arada Mac uygulamasında izleme dörtgeninde parmağı sürükleyerek mesajları silme ve e-posta iletilerine tablolar ekleme gibi özellikler de bulunacak.

Microsoft Outlook Mac ve Windows uygulamalarına yeni tasarım ne zaman gelecek?

Yeni tasarımın kullanıcılara ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor. Microsoft şu anda hem Mac hem de Windows sürümlerini kendi içinde test ediyor. Tüm bu değişikliklerin öncelikle Office 365 abonelerine sunulmasını, daha sonra da Office 2019 güncellemeleriyle birlikte gelmesini bekleyebiliriz.