Microsoft Outlook iOS uygulaması için hazırlanan son güncelleme, çeşitli yenilikleri beraberinde getiriyor. Bu yeniliklerden bir tanesi, özellikle iPad sahiplerini ilgilendiriyor. Diğer yenilikler ise iOS cihaz ekosisteminin tamamına hitap ediyor.

Outlook’un yeni versiyonuyla birlikte iPad’ler için tam ekran desteği sunuluyor. Bu değişiklikle birlikte kullanıcıların e-postalarını okumalarının kolaylaşması amaçlanıyor. Diğer değişikliklerin büyük kısmını ise performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri oluşturuyor.

Microsoft Outlook iOS uygulamasına yeni bir takvim ikonu eklendi

Outlook iOS uygulamasında yapılan değişiklikler arasında yeni eklenen takvim ikonu da bulunuyor. Ekranda hareket eden takvim ikonuna dokunulduğunda geçmişe veya ileri tarihlere giden kullanıcılar mevcut tarihe geri dönebiliyor. Bu özelliğin gelen veya giden kutuları içinde sıklıkla zaman yolculuğuna çıkanlar için yararlı olacağı rahatlıkla söylenebilir.

Microsoft Outlook iOS uygulaması düzenli olarak güncelleniyor. Son güncellemeyle iPad odaklı önemli bir yeniliğin eklenmesi, Microsoft’un iOS 11 ile birlikte iPad’in üretkenliğinin artacağı gerçeğini unutmadığını gösteriyor. Yenilenen uygulamaya App Store üzerinden erişilebiliyor.