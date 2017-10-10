Microsoft Outlook iOS ve Android uygulamaları için kapsamlı bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Yaptığı açıklamayla güncellemeyi doğrulayan şirket, kullanıcılara yeni özellikler ve çeşitli iyileştirmeler sunacak.

Uygulamada gerçekleştirilecek değişikliklerin büyük kısmının merkezinde Takvim özelliği yer alıyor. Bu yenilikler arasında ortak takvimlerin eş zamanlanabilmesi öne çıkıyor. Söz konusu değişiklikle birlikte kullanıcıların ortak Office 365 veya Outlook.com takvimlerini görüntülemeleri ve düzenlemeleri mümkün hâle gelecek.

Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre, şirketin mühendisleri hâli hazırda mevcut ortak takvimleri yükseltmeye devam ediyor. Böylelikle takvimlerin Outlook üzerinde eş zamanlanması mümkün olacak. Ancak şirketin bir süreçten bahsetmesi, ilk etapta her kullanıcının bu özellikten yararlanamayacağı anlamına geliyor.

Microsoft’un duyurusunu yaptığı bir diğer özellik ise takvimlerin doğrudan akıllı telefonlar üzerinden görevlendirilebilmesi oldu. Böylelikle Outlook kullanıcıları hareket hâlindeyken de başkalarının takvimlerini düzenleyebilecek.

Meetup desteği de güncellemenin sunduğu yenilikler arasında bulunuyor. Yeni bir takvim uygulaması olan Meetup, ilk etapta Android Outlook uygulamasında desteklenecek. Güncellemeyle kullanıcılar uygulama üzerinden etkinlik de yönetebilecek. Böylelikle günlük, haftalık, aylık ve yıllık tekrarlar ile etkinlikler düzenlenebilecek.

Microsoft Outlook iOS uygulamasını kullananlar, bir etkinlik davetine yanıt verirken mesaj ekleyebilecek. Bu özellik daha sonra Outlook Android uygulamasına da eklenecek.

Microsoft Outlook iOS ve Android uygulamalarını kademeli olarak güncelleyecek

Microsoft Outlook iOS ve Android uygulamaları için hazırladığı güncellemeyi kademeli olarak kullanıcılara ulaştıracak. Dolayısıyla tüm yeniliklerin herkes tarafından erişilir hâle gelmesi biraz zaman alacak.