Microsoft Outlook Android uygulaması, bu hafta itibarıyla eklenti desteğine kavuşuyor. Uygulamanın iOS versiyonu, söz konusu desteği altı ayı aşkın bir süredir sunuyor.

Outlook Android uygulamasındaki ilk eklenti seçenekleri arasında Evernote, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Translator, Nimble, OnePlaceMail, Outlook Customer Manager, Smartsheet ve Trello gibi servisler bulunuyor.

Eklentiler kullanıcılar e-postalarla etkileşime girdiğinde ekranda ikon olarak gösterilecek biçimde tasarlandı. Böylelikle kullanıcılar Trello gibi uygulamalarda bir proje kartı oluşturabiliyor ya da e-postaları Evernote defterlerine ekleyebiliyor.

Microsoft Outlook Android uygulamasında sunduğu eklenti sayısını artıracak

Microsoft’un sunduğu eklentiler, hem iOS’te hem de Android’de basit araçlardan fazlası değil. Şirket her iki platformda da daha fazla eklenti sunabilmek için iş ortaklarıyla çalışmaya devam ediyor. Wrike, JIRA, MeisterTask, Gfycat ve MojiLala gibi seçeneklerin yakında listeye eklenmesi bekleniyor. Gmail hesapları için eklenti desteği de Microsoft’un yakında sunacağı yenilikler arasında yer alıyor.