Microsoft OneDrive bulut depolama servisinde gerçekleştireceği değişiklikleri Orlando’da düzenlediği Ignite konferansında duyurdu. OneDrive’ın web arayüzünü geliştiren yazılım devi, kullanıcılarına daha rahat anlaşılır bir görünüm sunmaya hazırlanıyor.

Buna ek olarak, başkalarıyla hangi içeriklerin paylaşıldığının rahatlıkla görülebilmesi de yapılacak değişiklikler arasında bulunuyor. Microsoft bunun için yeni bir kişi kartı ve bilgi paneli sunacak. Yapılan değişikliklerle birlikte klasör arayüzü de yenilenecek.

OneDrive kullanıcılara Office, Windows ve Mac üzerinde de daha gelişmiş paylaşım seçenekleri sunacak. Office 2016 kullanıcıları da yeni paylaşım panelini önümüzdeki aylarda görecek. Böylelikle OneDrive kullanıcıları dosyaları belli kişi veya organizasyonlarla daha rahat biçimde paylaşabilecek. Yapılan güncelleme, Microsoft OneDrive mobil uygulamalarına da taşınacak. Bu sayede mobil cihazlar üzerinde de dosyaların kiminle paylaşıldığı veya paylaşılmadığı rahatlıkla görülebilecek.

Microsoft OneDrive içinde küçük değişiklikler de gerçekleştirecek

Microsoft OneDrive içinde bazı küçük değişiklikler de gerçekleştiriyor. ZIP dosya desteğini web görünümüne de getiriyor. Buna ek olarak, DRM ve IRM dosyaları da OneDrive üzerinde artık tamamen desteklenecek. OneDrive’ın web versiyonu üzerinde bir dosya açıldığında okuma modu yerine düzenleme modu açılacak. Mobil ve masaüstü uygulamalarında ise bir dosya paylaşıldığında kullanıcılara paylaşım bildirimleri gösterilecek.