Microsoft Office iOS kullanıcılarına kasım ayında yeni özellikler sunacak

Microsoft mobil cihazlardaki Office uygulamalarını düzenli olarak güncelliyor. Şirketin kasım ayındaki güncellemesinin merkezinde ise iOS kullanıcıları olacak. Microsoft Office iOS uygulamaları için hazırlanan güncellemenin kasım ayının son bölümünde yayınlanması planlanıyor.

Office Insiders programına katılan iOS cihaz sahipleri ise Microsoft’un sunduğu güncellemelere şimdiden erişebiliyor. Güncellemeyle birlikte Microsoft Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarını kullananlar, “dijital mürekkep” isimli bir özellikten yararlanabilecek.

Dijital mürekkep özelliğinin dijital kalemle birlikte kullanıldığında fazlasıyla işe yarayabileceği söylenebilir. Bu sayede fikirlerini kaleme alabilecek olan kullanıcılar, akıllarındakilerini daha hızlı biçimde somutlaştırabilecek.

Sayfada kaydırma yapmayı da kolaylaştıran Microsoft, Excel kullanıcılarına çalışma sayfaları arasında daha hızlı biçimde geçiş yapma fırsatı sunacak. Yeni kaydırma aracı da daha görünür hâle gelecek.

Microsoft Office iOS kullanıcılarına başka yenilikler de ulaştırılabilir

Microsoft Office iOS uygulamaları için hazırlanan güncellemede sunulacak yenilikler ana hatlarıyla belli durumda. Ancak şirketin güncellemenin nihai sürümünü yayınlayacağı tarihe kadar listeye başka özelliklerin de eklenmesi ihtimal dahilinde yer alıyor.