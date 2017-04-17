Microsoft NSA belgelerindeki Windows açıklarını kapattığını duyurdu

Microsoft NSA belgelerinde bulunduğu düşünülen Shadow Brokers isimli grup tarafından ortaya çıkarılan Windows açıklarını kapattığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu açıkları kapatan yamaların hâli hazırda desteklenen tüm versiyonlar için mevcut olduğu belirtildi.

Bu açıklama, artık desteklenmeyen Windows Vista ve Windows XP sürümlerinin söz konusu açıklardan üç tanesinden etkilenebileceği anlamına geliyor. Microsoft’un desteği kestiği bu eski sürümler için harekete geçmesi beklenmiyor.

Söz konusu açıkların ortaya çıkmasının ardından bazı güvenlik araştırmacıları, Windows kullanıcılarına cihazlarını hafta sonu boyunca kapalı tutmalarını tavsiye etmişti. NSA köstebeği olarak ün kazanan Edward Snowden bile konuya dahil olmuş ve NSA’in Microsoft’u uyarmadığını belirtmişti. Microsoft’tan yapılan açıklamada da NSA tarafından şirkete bir uyarı yapılmadığı, üstü kapalı da olsa, ifade edildi.

Microsoft NSA açıkları konusunda bilgilendirilmiş olabilir

Ancak “grugq” rumuzlu bir güvenlik araştırmacısı, NSA’in söz konusu açıklardan bazılarını şirkete iletmiş olabileceğini öne sürdü. Microsoft’un güvenlik açığı raporlarında daima kaynakların adını andığını belirten araştıramacı, geçen ay yayınlanan yamalardan birinde kaynağın belirtilmediğini ve bu yamanın NSA belgelerindeki bazı açıkları da kapattığını ifade etti. Bu noktada Shadow Brokers veya başka bir grubun da açıklar konusunda Microsoft’u önceden bilgilendirmiş olmasının ihtimali dahilinde olduğunu belirtmek gerekiyor. Microsoft’un düzenli olarak her ay gerçekleştirdiği “Salı Yaması” gününü şubat ayında ertelemesi ve mart ayında NSA belgelerindeki açıklardan bazıları kapatmış olması da bu ihtimali artırıyor.