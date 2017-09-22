Microsoft, Windows Mağaza’nın ismini Microsoft Mağaza olarak değiştiriyor. Yazılım devi, Windows 10’un ön izleme sürümü programının üyelerine mağazanın yeni ismini ve logosunu göstermeye başladı.

Mağazanın genel işlevinde ve tasarımında somut bir değişiklik yapılmadı. Alışveriş çantasının üzerine yerleştirilmiş Microsoft logosundan oluşan yeni ikon da Windows 10’un görev çubuğundaki yerini aldı.

Microsoft uygulama mağazasının yeni simini resmi olarak duyurmadı. Şirketin hem çevrim içi hem de fiziksel perakende mağazaları aynı ismi taşıyor.

Microsoft Mağaza oyun ve uygulamalardan fazlasını barındırabilir

Yapılan isim değişikliği, Windows 10 içindeki mağazada uygulamalardan, oyunlardan, müzikten ve video içeriklerinden daha fazlasının bulunacağını düşündürüyor. Microsoft mağazalarında şirketin Surface ve Xbox ürünlerinin yanı sıra, çok sayıda üçüncü taraf donanım ve yazılım da satılıyor.