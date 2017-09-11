Microsoft’un Garage ekibi Office 365’i Mac’te kullanmayı biraz daha kolay hâle getirecek yeni bir araç tasarladı.

My Workspace olarak adlandırılan yeni bir menü çubuğu sabitlenmiş dokümanlara, OneDrive dosyalarına, iCloud takvimlerine ve Skype konuşmalarına daha kolay ulaşmayı sağlıyor.

Söz konusu araç sistem tepsisinde gösteriliyor ve hiçbir şekilde dikkat çekmeden çalışıyor. Aracın nasıl çalıştığını aşağıda yer alan videoda görebilirsiniz.

iMore sitesinin belirttiğine göre, bu araç Vancouver’daki stajyerler tarafından, Microsoft’un üretkenlik yazılımlarını kullanan bir kişinin gününe daha fazla değer katmak için bir yöntem geliştirme görevi doğrultusunda tasarlandı.

Microsoft Garage’ın geliştirdiği aracı bu bağlantıdan indirebilirsiniz.