Surface serisinin performansından memnun olan Microsoft, “Courier” adını taşıyan dijital günlük konseptini yeniden gündeme almış gibi görünüyor. Windows Central’da yer alan habere göre, şirket Andromeda kod adını taşıyan katlanabilir bir tablet üzerinde çalışıyor. Eğer haberde yer alan iddialar doğru çıkarsa, Microsoft katlanabilir tablet projesini önümüzdeki yıl potansiyel kullanıcıların karşısına çıkarabilir.

Microsoft’un akıllı telefon pazarındaki hedeflerinden büyük ölçüde vazgeçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla şirketin Andromeda ile farklı bir mobil cihaz türünde başarıyı zorlamasına çok şaşırmamak gerekiyor. Microsoft’un yeni tabletinin Windows Ink’in kaydettiği ilerlemeden yararlanması ve kalem desteğiyle bir tür “dijital not defteri” olması muhtemel görünüyor.

Prototip cihaza dair detaylar şimdilik oldukça sınırlı. Tabletin iki farklı ekran mı yoksa katlanabilir tek bir ekran mı kullanacağı henüz bilinmiyor. Kalem girişi desteği nedeniyle tabletin merkezinde OneNote ile bağlantılı bir not alma uygulamasının bulunabileceği belirtiliyor. Kullanıcıların tıpkı gerçek bir defterin sayfalarını çevirir gibi sayfalar arasında geçiş yapabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor. Tablette Microsoft Edge ve Fotoğraflar uygulamalarının da çalıştırılabileceği belirtiliyor.

Andromeda’nın kalbinde ARM tabanlı bir işlemcinin olması bekleniyor. ARM tabanlı işlemciler genellikle telefonlarda ve tabletlerde kullanılıyor. ARM tabanlı ilk dizüstü bilgisayarların da 2017 bitmeden gün yüzüne çıkması öngörülüyor.

Microsoft katlanabilir tablet projesinde ortalama kullanıcıyı hedeflemiyor

Microsoft katlanabilir tablet projesinde ortalama kullanıcılar dışında bir kitleyi hedefliyor gibi görünüyor. Şirketin tableti, özel bir kitle için dizüstü bilgisayar ve telefon arasında köprü olacak bir cihaz olarak konumlayacağı söyleniyor. Windows Central’ın haberinde Andromeda’nın hücresel bağlantı desteğine sahip olabileceği de belirtiliyor.