Microsoft yakında gelecek karma gerçeklik deneyiminin detaylarını paylaştı

Geçtiğimiz ayın sonlarında düzenlenen Unite Europe konferansında Karma Gerçeklik başlıklarını yıl sonu itibarıyla son kullanıcılara sunmayı planladığını açıklayan Microsoft, Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen WinHEC (Windows Donanım Geliştirme Konferansı) etkinliğinde bu platformla ilgili planlarını sergiledi.

VRFocus‘un haberine göre, Acer’ın Mixed Reality başlığı ve Microsoft’un HoloLens başlıklarının kullanıldığı sunumdai iki kadın aynı yapboz bulmacalı video oyununu birlikte oynayarak iki ayrı donanımın nasıl birlikte çalışabileceğini gösterdi.

Bu gibi platformlar arası deneyimler konusunda teşvik etmek isteyen Microsoft, HoloLens ve Mixed Reality başlıkları için ortak geliştirme aracı da çıkaracak. Böylelikle sanal ve artırılmış gerçeklik arasındaki boşluğun daha kolay şekilde doldurulması hedefleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Microsoft bulut servislerine odaklanmak için binlerce kişiyle yollarını ayırabilir

Bu gibi başlıkların sunacağı karma gerçeklik deneyiminin bir parçası da gerçek zamanlı Windows masaüstü deneyimini sanal evlere getirmek olacak. Sanal boşluk farklı ve özelleştirilebilir alanlara sahip olacak, buralara çeşitli uygulamaları sanki duvara bir tablo asıyormuş gibi sabitlemek veya onları raflara yerleştirip kolaylıkla erişmek mümkün olacak.

Örneğin, sanal oturma odası bölümünde TV ekranı üzerinden erişilebilen bir videolar uygulaması veya ofis alanında bir rafın üstünde duran e-postalar uygulaması olacak. Bunlara erişmek için evin içinde yürümek ve erişilmek istenen uygulamaları seçmek gerekecek.

VRFocus, bu yeni özelliğin sonbaharda çıkacak Windows 10 Fall Creators Update güncelleştirilmesi içinde yer almasının planlandığını söylüyor.

Yukarıda dile getirilen tüm planlar 2017’nin sonlarıyla 2018’in başlarını kapsayan bir zaman aralığında hayata geçmeye başlayacak. Sanal, karma ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle kullanıcıları yeni deneyimler bekliyor.