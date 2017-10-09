Microsoft tarafından yayınlanan yeni bir iş ilanı, şirketin mobil cihazlar için 3D tarama ve artırılmış gerçeklik uygulamaları hazırlayacak geliştiriciler aradığını ortaya çıkardı. Şirket bu uygulamanın hangi platformlarda çalışacağı konusunda ise ilan üzerinde bilgi vermedi. Ancak yazılım devinin geçtiğimiz mayıs ayında yayınladığı bir video, aranan cevabı gösteriyor. Microsoft Karma Gerçeklik görüntüleyicisi olarak da bilinen uygulamasını ilk olarak Android kullanıcılarıyla buluşturacak gibi görünüyor.

Videonun 1 dakika 33. saniyesine gelindiğinde Samsung markalı bir telefonun uygulamayı çalıştırdığı görülüyor. Bu da uygulamanın Android platformunda boy göstereceğini somut biçimde ortaya koyuyor. Yazılım devinin portföyünde çok sayıda Android patentinin bulunduğunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla şirketin Karma Gerçeklik görüntüleyicisini Android’e getirmesi daha doğal bir duruma dönüşüyor.

Bu durum, Microsoft Karma Gerçeklik görüntüleyicisinin iOS’te kullanıcılarla buluşmayacağı anlamına gelmiyor. Sadece Android kullanıcılarının uygulamaya iOS kullanıcılarından daha hızlı erişmesi ihtimalini artırıyor. Windows 10 Mobile ise şirketin planlarından tamamen çıkmış gibi görünüyor.

Microsoft Karma Gerçeklik görüntüleyicisine dair yeni detayları yakında açıklayabilir

Microsoft Karma Gerçeklik görüntüleyicisiyle üç boyutlu görüntülemenin yan sıra tarama işlemlerinin de yapılabilmesi bekleniyor. Uygulamaya dair yeni detayların 17 Ekim’de Karma Gerçeklik başlıklarının satışa sunulması ve Windows 10 Fall Creators Update’in yayınlanmasıyla açıklanması öngörülüyor.