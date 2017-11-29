Microsoft iOS ve Android için fotoğraf transferi uygulaması hazırlıyor

Microsoft iOS ve Android işletim sistemli cihazlar için yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Söz konusu uygulama ile akıllı telefon ve tabletlerden PC’ye hızlı biçimde fotoğraf aktarımının yapılabileceği belirtiliyor. Yakında Windows 10’un test kullanıcılarına açılacak olan uygulama sayesinde aynı Wi-Fi ağına bağlı akıllı cihazlar ve bilgisayarlar arasında hızlı biçimde fotoğraf ve video aktarımının gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Microsoft OneDrive üzerinde benzer bir özelliği hâli hazırda sunuyor. Bu özellik kapsamında OneDrive arka planda çalışarak fotoğrafları Windows 10’un Fotoğraflar uygulamasına aktarabiliyor. Microsoft’un yeni uygulamasıyla fotoğraflarını OneDrive’da yedeklemeyenlere ulaşmayı hedeflediği düşünülüyor.

Söz konusu uygulamanın varlığını İtalyanca yayın yapan Aggironamenti Lumia isimli internet sitesi ortaya çıkardı. Sitede yer alan habere göre, yeni uygulamayla birlikte Windows 10’un Fotoğraflar uygulaması da yenilenecek. Microsoft’un uygulama içinde kullanıcılara özel efektler, temalar ve müzikler gibi özel içerikler sunması bekleniyor. Yazılım devinin farklı efektlere sahip çıkartmalar sunacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Bu özelliklerin hâli hazırda test edildiği ve önümüzdeki aylarda Windows Insiders programının üyelerine açılacağı belirtiliyor.

Microsoft iOS ve Android üzerinde daha güçlü bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor

Microsoft iOS ve Android’i daha iyi hâle getirme hedefiyle hareket ediyor. Windows Phone’u rafa kaldıran şirket, telefon ve PC’ler arasındaki mesafeyi kısaltacak deneyimler üzerine odaklanıyor. Tüm Windows 10 uygulamalarına sekme desteği getiren şirket, bir yandan da internet tarayıcısı Edge’in iOS ve Android versiyonlarını geliştiriyor.