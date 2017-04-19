Microsoft Hesabınıza şifreye ihtiyaç duymadan giriş yapabilirsiniz

Microsoft Hesabı sahipleri şimdi sadece akıllı telefonlarını kullanarak hesaplarına giriş yapabiliyor. Şirket, iOS ve Android’e getirdiği Microsoft Authenticator uygulama güncellemesinin bir parçası dahilinde telefondan kullanıcı girişi imkanını sunmaya başladı.

Bu uygulamayı daha önce iki faktörlü kimlik doğrulama istekleri için kullanmak mümkün oluyordu. Son güncelleme ise kullanıcı girişi ekranında şifre girmeye bile ihtiyaç bıraktırmadan kullanıcı girişi yapmayı sağlıyor.

Söz konusu özelliği etkinleştirmek için öncelikle iOS veya Android cihazına Microsoft Authenticator uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra açılır menüden hesabınızı seçin ve telefonla kullanıcı girişi özelliğini etkin hâle getirin. Bundan sonra Microsoft Hesabınıza giriş yapacağınız her seferde, mobil uygulama bir kullanıcı girişi isteği oluşturacak. Authenticator uygulamasıyla makinenizdeki numaranın tutması hâlinde kullanıcı girişi basit şekilde gerçekleştirilecek.

Eğer telefonunuz yanınızda değilse, yine şifreyle giriş imkanınız bulunuyor. Ancak bu yeni yöntem çok daha kolay ve fazlasıyla güvenli görünüyor. Daha önce Google iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini uygulamaya eklediği onaylamak için tıklatma özelliğiyle daha kolay hâle getirmişti. Yazılım devi de buna getirdiği telefonla kullanıcı girişi özelliğiyle hızlı şekilde cevap vermiş oluyor.

Bu iki dev arasında rekabet sayesinde gelecekte uygulamalara ve servislere girmek için hiçbir şekilde şifre girişi yapmamız gerekmeyecek.