2018 mali yılının birinci çeyreğine ait Microsoft finans raporu, bir önceki raporda görülen trendlerin varlıklarını sürdürdüğünü gözler önüne seriyor. Geride kalan üç aylık dönemi 24.5 milyar dolar gelirle tamamlayan Microsoft, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 oranında bir gelir artışı sağladı.

Surface satışlarının uzun bir aradan sonra yükselmesi, raporun dikkat çeken noktalarından biri oldu. Surface satışları da yıllık bazda yüzde 12 oranında artarken, bu artışta piyasaya yeni çıkan Surface Laptop ve Surface Pro’nun önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Bulut gelirleri, Microsoft’un mali bilançolarındaki en büyük kalem olmayı sürdürüyor. Şirket geride kalan çeyrekte bulut hizmetleri üzerinden neredeyse 20 milyar dolar gelir elde etti. Azure gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 oranında artarken, ofis ürünlerinin gelirinde de hatırı sayılır bir artış kaydedildi. Office 365’in ticari sürümünün gelirleri yüzde 42 oranında yükselirken, Office 365’in tüketici versiyonunun abone sayısı da 28 milyona ulaştı.

Bulut gelirlerinde etkileyici bir artış kaydedilse de, PC pazarındaki gelirler durağan bir seyir izlemeyi sürdürüyor. Windows cihaz üreticilerinden gelen gelir sadece yüzde 4 oranında artarken, ticari Windows ve bulut servislerinin geliri yüzde 7 oranında yükseldi.

Microsoft finans raporu oyun gelirlerinde de durağanlığı gösteriyor

Microsoft finans raporu, oyun gelirlerindeki durağanlığı da gözler önüne seriyor. Bir önceki yıla kıyasla sadece yüzde 1’lik bir artışın kaydedilmesi, Xbox satın alanların sayısının pek de artmadığını gösteriyor. Xbox için yazılım gelirinin yüzde 21 oranında artması ise mevcut Xbox sahiplerinin platformda para harcamaya devam ettiğini gösteriyor. Büyümede dijital dağıtım ve yüksek oyun satışları önemli bir rol oynuyor. Hangi oyunlara ilginin yüksek olduğu konusunda bilgi verilmezken, Microsoft CEO’su Satya Nadella rakamların eSpor ve canlı yayın gibi ekstra gelir kaynaklarının potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.