Microsoft 2017 mali yılının üçüncü çeyreğine ait sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Şirket üç aylık dönemi 22.1 milyar dolar gelir ve 4.8 milyar dolar kâr ile tamamladı. Yazılım devi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hem kârını hem de gelirini artırmayı başardı. Microsoft finans raporu, şirket gelirlerinin büyük kısmının Office ve bulut ürünlerinden gelmeye devam ettiğini gösteriyor.

Surface satışlarından elde edilen gelirler; geride kalan üç aylık dönemde, tahmin edildiği gibi, azaldı. Surface Pro ve Surface Book serilerinin güncellenmemesi nedeniyle bu satışlardan elde edilen gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında azaldı. Satışlar sonucunda şirketin kasasına 831 milyon dolar girdi.

Surface gelirleri azalsa da, Microsoft son zamanlarda sürekli kan kaybetmesine neden olan bazı açıkları kapatmayı başardı. Şirketin Windows cihaz üreticilerinden elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 oranında arttı. Ticari Windows ürünleri ve bulut servislerinden gelen gelir ise yıllık bazda yüzde 6 oranında yükseldi. PC pazarının yavaş yavaş dengeye kavuştuğu göz önüne alınınca Windows gelirlerinin yükselmesine pek de şaşırmamak gerekiyor. Microsoft mobil planları konusunda pek fazla ipucu vermese de, şirketin telefon gelirleri geride kalan çeyrekte 730 milyon dolar azaldı.

Microsoft finans raporu LinkedIn’in performansına da ışık tutuyor

Microsoft ilk defa bir finans raporunda LinkedIn’in sonuçlarına yer verdi. Profesyonellere yönelik sosyal ağ, şirketin gelirlerine 975 milyon dolarlık bir katkı sağladı. Microsoft’un önümüzdeki dönemde LinkedIn’in operasyonel masraflarına ve gelirindeki maliyetlere odaklanması ve bu satın almanın uzun dönemde faydalı olacağını göstermesi gerekiyor.

Microsoft’un bulut ve Office ürünleri, her zaman olduğu gibi, 2017 mali yılının üçüncü çeyreğinde de şirketin itici gücü oldu. Ticari Office ürünleri ve bulut servislerinden elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında arttı. Bireysel Office ürünleri ve bulut servislerinden elde edilen gelir ise yüzde 15 oranında yükseldi. Şirketin hâli hazırda 26.2 milyon Office 365 abonesi bulunuyor. Sunucu ürünleri ve bulut servisleri geliri yüzde 15 artarken, Microsoft Azure gelirleri de yüzde 93 gibi etkileyici bir artış oranına ulaştı. Söz konusu rakamların bulut pazarında Amazon ve Google ile rekabet eden Microsoft için fazlasıyla moral verici olduğu söylenebilir.