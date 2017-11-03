Microsoft Edge tarayıcı pazarında yukarıya tırmanamıyor

Microsoft Edge tarayıcı pazarında henüz hedeflenen ivmeyi yakalayabilmiş değil. Analiz şirketi Netmarketshare tarafından paylaşılan son rakamlar da bu durumu doğruluyor.

Netmarketshare’in ekim ayına ait rakamlarına göre, Windows 10’un internet tarayıcısının masaüstündeki pazar payı yüzde 4.58 seviyesinde seyrediyor. Eylül ayında söz konusu oranın yüzde 5.15 olması, Edge için alarm zillerinin çaldığı şeklinde yorumlanabilir.

Edge’in pazar payındaki düşüşün sadece ekim ayına mahsus bir durum olmadığını da belirtmek gerekiyor. İnternet tarayıcısının pazar payı, ağustos ayında yüzde 5.66 seviyesindeydi. 2 aylık dönemde yüzde 1’den fazla bir pazar payı kaybı yaşanması, Edge gibi büyümeye çalışan bir platform için ciddi bir sorun niteliği taşıyor.

Google Chrome, internet tarayıcıları pazarının zirvesindeki yerini koruyor. Yüzde 59.84 pazar payına sahip olan Chrome’u, oldukça geriden de olsa, Microsoft’un diğer internet tarayıcısı Internet Explorer izliyor. Internet Explorer, hâli hazırda yüzde 15.09’luk bir pazar payına sahip. Mozilla Firefox ise yüzde 13.14 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Microsoft Edge eksiklerini yavaş yavaş kapatıyor

Mevcut tablonun Microsoft Edge gibi küçük bir kullanıcı kitlesine sahip bir tarayıcı için moral bozucu olduğu bir gerçek. Windows 10 ile birlikte yayınlanan ve henüz tam anlamıyla hazır olmadan kullanıcıların karşısına çıkan Edge’in eksikleri yavaş yavaş kapatılıyor. Microsoft güvenlik konusundaki yeteneklerine dikkat çekse de, kullanıcıların gözü Edge’in eksiklerine daha fazla takılıyor gibi görünüyor.