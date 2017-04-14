Microsoft dijital oyunlar için iade dönemini başlatıyor

Reddit’te yer alan bir habere göre, Microsoft dijital oyunlar için iade dönemini başlatmanın hazırlıklarını yapıyor. “gaymerRaver” isimli bir kullanıcı tarafından keşfedilen özellik kapsamında kullanıcılar dijital ortamda satın aldıkları bir Xbox One veya Windows 10 oyununu iade ettiklerinde paralarının tamamını geri alabilecek. Ancak bunun için bazı koşulların karşılanması gerekiyor. Örneğin, satın alınan oyunun iki saatten az bir süre oynanması gerekiyor.

Buna ek olarak, satın alınan oyun ilk gün iade edilemeyecek. İşlemden 14 gün sonra da oyunları iade etmek mümkün olmayacak. DLC, sezonluk kartlar ve bazı Windows 10 uygulamaların bu özelliğin dışında tutulacak. Microsoft, sistemi kötüye kullanan ve çok fazla iade peşinde koşanları sistemden atma hakkını muhafaza edecek.

Steam de oyunların iadesinde büyük ölçüde benzer bir politika izliyor. Ancak Steam’in sahibi Valve gerektiğinde insanların itirazlarını yazılı olarak iletmelerine de izin veriyor.

Microsoft dijital oyunlar için iade özelliğini Xbox One ön izleme programında test ediyor

Dijital oyunlar için iade özelliği, Xbox One’ın ön izleme programı içinde alfa etiketiyle test ediliyor. Dolayısıyla bu özelliğin kullanıcılara ulaşması uzun bir zaman alacak gibi görünüyor. Yine de, Microsoft’un böyle bir imkan sunması önemli bir adım olarak nitelenebilir.