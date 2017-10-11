Microsoft Cortana’yı Skype’ın içinde sunmaya başladı. Türkiye’de Cortana henüz aktif olmadığı için bu özellikten yararlanmak da pek mümkün olmayacak gibi görünüyor.

Cortana’nın Skype içinde sunulmaya başlanmasıyla birlikte akıllı asistandan birebir veya grup sohbetlerde yararlanmak, planlar yaparken veya bilgi ararken ondan yararlanmak mümkün olacak. Cortana hem iOS hem de Android uygulamalarında bulunacak. Ancak Microsoft asistanının ABD’den başlamak üzere kademeli olarak sunulacağını söyledi.

Cortana entegrasyonu yaklaşık bir buçuk yıl önce duyurulmuştu. Bu kadar uzun bir gecikmeye neyin sebep olduğu ise tam olarak bilinmiyor. Bu entegrasyonun uygulaması Facebook’un Messenger’da veya Google’ın Allo’da sunduğuna benzer olacaktır. Arkadaşlarla sohbet ederken Cortana en son mesajın altında açılır ve bazı yararlı içerikler tavsiye etmeye çalışır. Bunların arasında bir anımsatıcı oluşturmak veya lokanta aramak bulunabilir. Ayrıca Cortana ile birebir sohbet başlatmak ve asistanla doğrudan iletişim kurmak da mümkün olacaktır.

Cortana’yı Skype’a yerleştirmek, Microsoft’un sanal asistanını şu anda Windows’ta bulunduğu noktadan daha ileri taşıyacak, onu biraz daha yararlı hâle getirecektir.

Microsoft Cortana için Skype entegrasyonunu tam da teknoloji dünyasının mesajlaşma robotlarını bir sonraki büyük dalga olarak gördüğü bir zamanda duyurmuştu. Sohbet robotları belirli alanlarda hayatı kolaylaştırsa da, bir kırılım yarattığı söylenemez. Yine de, teknoloji dünyasının büyük oyuncularının hâlâ başlattıkları çalışmaların arkasını getirdiklerini görmek güzel.